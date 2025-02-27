川普拒談是否會阻止中國武力犯台 表示與習近平關係良好

美國總統川普周三在被問到有關美國是否會阻止中國大陸以武力控制台灣的問題時，他直言自己不會對此公開表態。

在白宮一場內閣會議上，當一位記者向川普提問，在他擔任總統期間，中國永遠不會使用武力犯台是否為他的政策時，川普表示：「我從來不對此評論。」

川普說：「我不是什麼對任何事都會置評的，因為我不想讓自己陷入那樣的處境。即使我要說，我肯定也不會告訴你。我會跟其他人說，可能告訴坐在這張桌子周圍的人。」

接著，川普還表示，自己與中國國家主席習近平關係非常好，也希望促進美國對陸關係的改善。

川普表示：「我和習主席的關係很好。我跟他的關係一直都很好。我們希望他們來投資，我看到很多說什麼我們這個國家不想要中國。這種說法不正確。我們希望他們來美國投資。這是好事。會有很多錢進來，我們也會在中國投資。我們會和中國進行各種合作。」

川普說：「我們和中國之間的關係將會非常好。我看到很多不實的報導，說我們不要那些錢。說我們不想和他們有任何瓜葛。那是不對的。」

川普表示，儘管他對來自中國的商品加徵關稅，但他打算與中國保持良好關係，包括跨境投資。

對於是否會阻止中國大陸武力犯台問題，川普拒絕置評的做法，與前任總統拜登的做法截然相反。拜登在任時曾多次表示，如果中國大陸武力攻台，他將進行軍事干預。