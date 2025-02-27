股東大會88億票支持保留 川普仍執意要蘋果公司取消這個政策

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
美國總統川普26日發文敦促蘋果廢除其DEI政策，就在此前一天，蘋果股東才以壓倒性多數支持保留。 路透
美國總統川普26日發文敦促蘋果廢除其DEI政策，就在此前一天，蘋果股東才以壓倒性多數支持保留。 路透

路透報導，美國總統川普26日敦促蘋果公司（Apple）廢除其多元共融政策（DEI）；在此前一天，該公司股東才以壓倒性多數支持保留這些政策。

川普26日在他的社群平台Truth Social上貼文，且全部以大寫字母寫道：「蘋果應該取消DEI規則，而不僅是對其進行調整。DEI是一個騙局，對我們的國家非常不利。DEI早已不存在！！」

對此蘋果暫無回應。

隨著川普重返總統寶座，包括Meta、Alphabet和亞馬遜在內的美國大型公司，紛紛放棄了DEI政策。川普向來主張，這類措施具有歧視性，並建議司法部調查是否違法。

美國保守派智庫「國家公共政策研究中心」（NCPPR）建議蘋果廢除DEI政策，以免惹上官司，DEI會對各大公司造成法律、名譽及財務風險，從而對股東構成財務風險，進一步對公司構成「未能執行信託責任」的風險。該智庫主管帕菲爾德24日告訴蘋果股東，川普指示司法部根除假借DEI名義實行非法歧視，如果蘋果執意繼續推動這些「分裂社會、摧毀價值觀」的聘用法規的話，上述各種風險只會有增無減。

他警告，「時代氛圍已明顯轉變，DEI已不合時宜，唯才是用才是王道。」

不過該提案在25日的股東大會上以88.4億票遭否決，支持票數僅2.1045億票。

蘋果也不為所動，還說多元任用才是「本公司的核心文化」，也是該公司得以位居全球科技業龍頭的助因。執行長庫克說，「我們聘任員工從不設定配額或目標，本公司的實力，來自聘用最佳人才，融合全員鑄造合作文化。 

當然，庫克也說，在川普政府雷厲風行反DEI政策之際，「本公司有必要調整既定的作法，以適應新的法律環境。但是，我們尊重每位工作夥伴的最高指導方針，永遠不會動搖。」 

蘋果2022年全球員工中，白人和亞裔占四分之三，以性別來看，三分之二是男性。

川普 美國 風險

延伸閱讀

何需遠求？澳稀土巨頭喊話川普：我們有你們需要的稀土

美對烏政策改變惹憂 捷克專家：川普不會出賣台灣

川普氣候政策轉向 南太平洋島國萬那杜憂心

川普下令美國無限期暫停接收難民 遭聯邦法官阻擋

相關新聞

影／「中東蔚藍海岸」之心不死？川普上自家社群平台分享AI生成影片

美國總統川普2月初宣稱，考慮永久占有巴勒斯坦加薩走廊，改造為「中東蔚藍海岸」，雖然日前受訪改口說並未強行推動，只會提「建...

川普擬推公民金卡掀話題 各國投資移民計畫現況一次看

美國總統川普近日提議以「金卡」取代EB-5投資移民簽證計畫，允許以500萬美元購買金卡，作為取得美國公民身分的途徑之一，...

瑞典投資移民資格：捐款或投資約1600萬元

美國總統川普提出要用500萬美元（約新台幣1億6000萬元）的移民「金卡」取代過去的投資移民簽證。至於瑞典投資移民簽證則...

為應對全球競爭 歐盟計劃放寬環保規範

歐洲聯盟（EU）預計於今天縮減一系列環保規範，並加快放寬管制，試圖跟上美國和中國的步伐

川普下令美國無限期暫停接收難民 遭聯邦法官阻擋

美國1聯邦法官今天阻擋總統川普讓美國暫停接收難民的行動，針對川普甫上台便簽署將難民安置計畫無限期暫停的行政命令，法官做出...

美極限施壓核能議題 伊朗不願與其對話

美國總統川普第二任期與第一任期時一樣討厭伊朗，同時伊朗也不願與其對話！伊朗外交部長阿拉格齊25日表示，由於美國目前又推出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。