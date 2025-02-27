美學者籲川普 軍援掛鉤台增軍費

兩名美國學者廿五日發表專文，建議美國總統川普將對台軍援與台灣國防支出及改革掛鉤，讓台灣建立可行的自我防衛能力，避免美國捲入台海衝突面臨的災難性後果。

華府智庫「國防重點」軍事分析主任卡瓦納與「卡內基國際和平基金會」資深研究員沃海默在美國「外交事務」雜誌發表專文，題為「台灣迷思，美國策略不應寄託在一場無法獲勝的戰爭」。作者主張，中國如果入侵台灣但未攻擊美軍基地或軍艦，美國可不派軍隊馳援。

兩名學者認為，美中若因台灣發生戰爭，美國可能敗北，即使獲勝，人員與財物損失可能比越戰或二戰嚴重，核戰或網路戰可能對美國本土造成毀滅性打擊。

他們主張，若中國入侵台灣，美國除了開戰或坐視台灣陷落，應有第三種方案，即讓台灣有防禦能力，確保美國從遠距提供台灣補給與支援。

兩名學者建議川普政府，美國對台軍援應與台灣國防支出與改革掛鉤。他們說，台灣目前國防經費占國內生產毛額（ＧＤＰ）百分之二點五，二○三○年應提高至百分之四，與其他面臨安全威脅的國家相當，例如波蘭與波羅的海國家，他們有北約保護，但仍以百分之四為目標，以色列則是百分之五。

兩名學者也指出，美國應要求台灣改善軍事訓練，包括將義務役延長至二年；服役期間應接受更強化的野外訓練，做好實戰準備，並限制以學業為由申請緩徵的人數。

兩人指出，台灣的重要性不足以讓美國承擔與中國開戰的巨大損失，中國控制台灣不會徹底改變區域均勢，無論台海情勢如何，美國都應強化其他亞洲盟友的自衛能力，阻止中國將對台灣之戰轉化為擴張區域霸權機會。

兩人認為，台灣的半導體業也不足以構成美國出兵協防理由。中國若控制台灣，西方將切斷對台積電供應關鍵零組件與技術，讓台積電無法運作，中國也無法藉此在科技競賽領先。而台積電落入中國手中當然會干擾供應鏈，但美國早已為此準備，在美國本土建設半導體廠，減少對台依賴。