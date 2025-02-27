紐時：川普棄烏 台灣加深疑美論

紐約時報報導，台灣看著美國總統川普改與俄羅斯站在一起而背棄烏克蘭，不禁開始憂心面對中國威脅時是否過於依賴美國支持。

華府全球台灣研究中心執行長蕭良其指出，台灣過去三年都在倡議民主體制命運緊緊相連，烏克蘭情勢對台灣當然造成影響。他說，美國對俄烏戰爭的立場驟然改變，可能造成某些台灣民眾質疑有朝一日會不會被美國出賣。

紐時說，川普對烏克蘭的尖銳批評在台灣激起輿論熱潮，認為台灣曾屢遭美國背棄，不能相信美方承諾。川普稱烏克蘭挑起戰爭，美國政策逆轉讓台灣在內的美國夥伴被迫重新評估本身處境，思考怎樣才能獲得川普支持。

歐洲價值安全政策中心在台辦事處主任葉皓勤表示，美國就俄烏戰爭跟俄羅斯交易，卻不讓烏克蘭上談判桌，讓台灣加深對美國的質疑。

台灣當局如何看待美國可能強迫烏克蘭接受對俄羅斯有利的協議？國安會秘書長吳釗燮迴避這問題，他說「我知道有些事情能說，有些事情不能說」。他表示，台灣了解必須加強軍力，「我們的命運掌握在自己手中」。