美眾院抗中委員會主席：台砍軍費是釋錯誤訊息

美國眾議院「美國與中共戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾廿五日表示，台灣須更積極提升自衛能力，當台灣釋出減軍費訊息或內部出現相關辯論時，「我認為這釋出錯誤訊息」，台灣內部不能對國安重要性產生分歧。

華府智庫布魯金斯研究所舉行「美國國會將如何處理美中關係」座談，穆勒納爾及委員會民主黨首席議員克利什納穆希出席。

共和黨籍的穆勒納爾表示，「我認為，台灣強化並支持自身防禦至關重要。當台灣釋出削減軍事開支訊息或至少在台灣內部出現這類辯論時，讓我感到憂心。我認為這釋出錯誤訊號」。

穆勒納爾說，美國總統川普是談判大師，川普的目標之一是讓台灣強化對自身防衛的承諾，「我認為這是台灣需要聽到的重要訊息」，台灣內部不能在國安問題產生分歧。

民主黨的克利什納穆希在會上至少兩度呼籲川普，未來與中國領導人習近平會晤時，不要讓中共以貿易為幌子牽扯其他議題，「我最關切的就是台灣」。

「憂川普拿台灣和陸談判」

他表示，他擔心川普可能會將美國的核心利益，例如對台灣的支持或南海航行自由，納入與習近平的任何直接對話中進行談判，以取得貿易上的勝利。

克利什納穆希表示，美國不應該放棄美中關係正常化期間向台灣人做出的「六項保證」。他說，美國遵循一中政策可以理解，但美國也向台灣做出承諾，例如不會事先就對台軍售議題諮詢中國。

「六項保證」涉及軍售的條文為：美國不會設定停止對台軍售日期、不會修改台灣關係法相關規定，以及不會在決定對台軍售前和中國諮商。

克利什納穆希指出，中共將試圖在美中會談中削弱這些保證，國安顧問沃茲及國務卿魯比歐等熟悉相關概念的人，應持續確保美國維繫這些保證。

這場座談會是由白宮國安會前中國、台灣及蒙古事務主任何瑞恩主持，他對中央社表示，就他所知，魯比歐廿四日已解凍對台灣及菲律賓軍援。美國國務院對此沒有評論。