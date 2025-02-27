川普推投資移民「金卡」 1.6億元換美居留權

美國總統川普廿五日宣布，預計二周後推出新的「金卡」簽證項目，在美國投資至少五百萬美元（約台幣一點六億元），就能以投資移民身分取得美國居留權，號稱「升級版綠卡」，並廢除現有投資移民ＥＢ─五簽證。

美國目前的ＥＢ─五投資移民項目，投資至少八十萬美元（約台幣兩千六百萬元）並創造十個就業機會，即可獲得美國居留權「綠卡」，不過川普認為這樣的投資金額太低。

川普表示，他計畫取消ＥＢ─五，轉而推動投資移民金卡，要求投資移民門檻為五百萬美元；川普說，有錢人將購買金卡，以取得在美國的永久居留權。

這形同投資移民管道將要大漲價。ＥＢ─五是華人常用的投資移民方式，川普提出的新做法，未來實施程序及確切日程還不清楚。

川普說，金卡與綠卡雷同，但又更為複雜，是讓富人或有才能的人取得美國公民的途徑之一。

川普並指出，企業也能為員工付款，讓他們在美國長期居留；川普說，金卡並不代表成為美國公民，但會是成為公民的一個管道，正因為金卡不代表美國公民，他無須取得國會同意來推動金卡。

川普說，預計可以賣出一百萬張金卡，有錢人將來到美國，會投資很多錢，這些投資移民將帶來大量稅金，也為美國創造工作機會，計畫將取得巨大成功。

川普說，賣出一百萬張金卡，美國就能賺得五兆美元，賣一千萬張金卡就有五十兆美元。

商務部長盧特尼克表示，金卡收入將用來償還美國債務，但申請者「必須經過審查，確保他們是優秀的世界級全球公民，才能來到美國。總統可以給他們綠卡，他們可以在美國投資，我們可以用這筆錢來減少赤字」。

川普認為，美國不該送出公民資格，並指賣出金卡收入將用來填補美國卅五兆美元的債務缺口，金額可能會超出卅五兆美元。

至於是不是所有外國移民都能申請金卡？川普說，視情況而定，未來將會小心審查申請金卡的人選。

雖然川普說新政不必經過國會，但新聞周刊報導，變更簽證需要經過國會同意，未來如何實施尚難確定。