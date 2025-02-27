對有錢人開大門 川普賣「金卡」給綠卡…一張1.6億元

美國總統川普25日宣布，將啟動名為「金卡」（gold card）的新方案，為在美投資至少500萬美元（逾台幣1.65億元）的人士提供居留權，作為取得美國公民身分的途徑之一，並取代現有的EB-5投資移民方案。

在商務部長盧特尼克的陪同下，川普簽署行政命令時宣布：「我們將開賣金卡。這張金卡定價在大約500萬美元，能給你綠卡的待遇。」

川普表示：「金卡將賦予你綠卡的特權，成為獲得美國國籍的途徑，有錢人將購買這張卡進入我們國家」。當被記者問及俄羅斯寡頭是否有資格取得金卡時，川普回答：「是的，可能會。嘿，我認識一些非常好的俄羅斯寡頭。」

川普說，大約兩周後會啟動「金卡」方案，他還說，他不認為行政當局推動這項舉措需要取得國會批准，因為這並非直接提供公民身分。

盧特尼克表示，金卡可能取代現有的EB-5簽證。根據美國公民及移民服務局現行針對EB-5簽證的規定，移民若至少投資105萬美元、或在經濟較落後的目標就業區（TEA）投資80萬美元，為美國創造就業機會，可取得綠卡。這項方案在1992年由國會推動設立。

盧特尼克表示，「EB-5簽證…完全是亂來、虛假詐欺，讓人用低價取得綠卡。因此總統表示，與其繼續這種荒謬的計畫，不如喊停，用川普金卡取代。」

川普說，目前預計可以賣出100張金卡，這些投資移民將帶來大量稅金，也為美國創造工作機會；只要賣出百萬張，美國就能賺進5兆美元、賣1,000萬張就有50兆美元。

川普認為，美國不該送出公民資格，而賣出金卡所換取的金錢，將用來填補美國35兆美元的債務缺口；國家賺得的金額可能還會超出35兆美元。

另外，根據華爾街日報（WSJ）看到的一份文件草案，美國政府將要求14歲以上的非法移民進行登記，包括提交指紋和住址。若違反規定，最高可能被裁罰5,000美元，並被判處最長六個月的監禁。

這項將非法居留定為刑事犯罪的舉動，是川普政府擴大嚴打非法移民之舉。 此前，非法入境屬於民事不法，可能被拘留和驅逐出境，但不會被視為犯罪。

川普政府計劃要求未與政府互動（例如未申請庇護或工作許可）的非法居留者主動出面。在移民登記處成立後（最快本周建立網站），這些人有30天時間可填表完成登記。

美國曾在1940年通過法律成立移民登記處，抓捕共產黨嫌疑犯。當局播了好幾年的電視廣告，提醒包括永久居民在內的所有移民每年到郵局登記。但到1960年代，這個系統被認定成本過高且效益不彰而逐漸廢棄。