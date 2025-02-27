減稅減支預算案 美聯邦眾院通過

美國聯邦眾議院25日通過減稅減支數兆美元的預算決議案，對總統川普推動財政政策全面改革而言，堪稱重大斬獲。

這項決議案以217票對215票驚險過關，眾議院議長強森在此之前大力遊說，成功說服共和黨內反對者支持川普所謂的「大而美法案」。

這法案隨即啟動參院新一輪的預算協商，內容包括4.5兆美元的減稅計畫，2兆美元的減支，並在未來十年間為軍事與邊境安全額外撥款數千億美元。

由於共和黨在眾院僅掌握微幅優勢，只要幾位同黨眾議員反對，法案就過不了關。在強生遊說下，共和黨最後有三位眾議員轉而支持。唯一投下反對票的共和黨議員是馬西。

投票前，馬西在社群平台X上發文說：「如果共和黨的預算通過，赤字將變得更糟，而不是好轉。」

這項預算決議案並無約束力，主要概舉財政方向，表達應增加或削減的支出金額，但並未具體規定要針對哪些計畫來調整。

通過的預算案還列有將債務上限提高4兆美元的條款，這將暫時消除美國債務違約風險。

預算案也為4.5兆美元的減稅鋪路，這金額用來延長即將到期的減稅措施大致足夠，但不足以實現川普競選時承諾的額外減稅措施。