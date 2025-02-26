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印尼靠簽證計畫吸引外資 400萬可長居峇里島

中央社／ 雅加達26日專電

美國總統川普提議以「金卡」取代投資移民簽證，相當於花500萬美元（約新台幣1.6億元）買金卡就能當美國公民印尼也有類似政策，外國人可透過「黃金簽證」或「第二家園」計畫在印尼或峇里島長住。

美國總統川普表示，將以所謂的「金卡」取代EB-5投資移民簽證計畫，允許以約500萬美元，作為取得美國公民身分的途徑之一。

印尼近年也推出類似的簽證計畫，如深受台灣旅客喜愛的峇里島，就有「第二家園簽證」供外國公民定居峇里島。另外，也有名為「黃金簽證」的計畫，主要用於吸引外資和國際人才。

印尼2022年推出「第二家園簽證」吸引外國公民，特別是富人移居峇里島。

據「第二家園簽證」規定，只要申請人的印尼銀行帳戶內，有至少20億印尼盾（約新台幣400萬元）或在印尼擁有豪宅的證明，即可核發「第二家園簽證」，允許在峇里島居留10年。

另外，為吸引國際人才和外國投資，印尼在2023年啟動「黃金簽證」計畫，允許外國人居留5至10年。

若要取得5年居留簽證，需成立資本額為250萬美元的公司，而10年期簽證的資本額得達到500萬美元。

企業投資人則須投資2500萬美元，才能獲得董事和專員身分的5年期簽證，10年期簽證則要投資5000萬美元。

另外，沒有創業計畫的投資者，則須以個人身分投資35萬美元或70萬美元，以分別取得5年期或10年期的居留簽證，這筆錢可購買印尼政府債券、上市公司股票或放入儲蓄帳戶中。

雅加達郵報（Jakarta Post）去年底曾報導，移民局已發出471張黃金簽證，所帶來的投資約9兆印尼盾，該數字不到當局設定目標的一半。

印尼 簽證 美國公民

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