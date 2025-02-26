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瑞典投資移民資格：捐款或投資約1600萬元

中央社／ 斯德哥爾摩26日專電
美國總統川普。（美聯社）
美國總統川普。（美聯社）

美國總統川普提出要用500萬美元（約新台幣1億6000萬元）的移民「金卡」取代過去的投資移民簽證。至於瑞典投資移民簽證則需透過投資或是捐款50萬歐元（約新台幣1629萬元）。

瑞典投資移民簽證為2年一簽，可延長，歐盟以外國家的公民透過投資或是捐款50萬歐元來取得瑞典的居留權甚至公民資格。

瑞典投資移民簽證的條件為，單筆投資瑞典政府債券、在瑞典境內營運的公司、新創公司或是捐款給促進公共利益的文化、教育、移民管理、科研、自然或文化保存的組織。

根據規定，這些投資或捐款通常都是要單筆投資或捐助給同一個公司或組織，但也可以接受捐款給同一個計畫下的不同參與者或單位。

目前瑞典並沒有開放房地產投資的移民方案。

2018年之前，瑞典的投資移民最低投資或捐款金額是100萬歐元（約合新台幣3259萬元），2018年下修到50萬歐元，也就是相當於新台幣1629萬元左右。

申請人的條件有3項，申請人必須年滿18歲；沒有犯罪紀錄；財產取得是合法的，可以移轉並在本人名下。

除此之外，瑞典也提供非歐盟國家的高技術與高收入公民申請歐盟藍卡（EU Blue Card），條件除了高等教育與工作經驗證明之外，申請人的薪水收入必須是瑞典平均薪資的1.25倍。

根據統計，瑞典2023年的平均薪資為3萬3300瑞典克朗（約合新台幣10萬2727元），申請藍卡的條件1.25倍則約合新台幣12萬8409元。

捐款 瑞典 移民

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