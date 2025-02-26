為應對全球競爭 歐盟計劃放寬環保規範

歐洲聯盟（EU）預計於今天縮減一系列環保規範，並加快放寬管制，試圖跟上美國和中國的步伐。

法新社報導，由於人們對疲弱的經濟成長感到擔憂，歐盟已將焦點轉向競爭力。此外，這項議題隨著美國總統川普推動「美國優先」（America First）策略，可能引發與歐盟的貿易戰而變得越發緊迫。

惱怒的企業以及法國、德國等主要國家的呼籲，促使歐盟簡化商業營運規範並降低能源成本，因為當前的能源成本高於美國。

根據法新社見到的外洩草案文件，考量到這些擔憂，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）將推出一系列提案，內容包括放寬綠色標準、降低能源成本和強化潔淨科技領域的措施。

歐盟主管產業政策的執委塞儒內（StephaneSejourne）表示：「現實情況是，地緣政治情勢日益緊張，我們不能要求企業大量投資於報告資源，尤其是當他們應該處於戰爭經濟並正在脫碳時。」

遭到批評的兩項主要法規為「企業永續報告指令」（Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD）和「企業永續盡職調查指令」（Corporate SustainabilityDue Diligence Directive, CSDDD）。

企業永續報告指令要求大型企業提供投資人和其他「利害關係人」有關其氣候影響和碳排的資訊，以及為減少這些影響所採取的步驟。

去年通過的企業永續盡職調查指令則要求大型企業解決全球供應鏈中「對人權和環境的負面影響」。

這些措施預計會在歐洲議會引發激烈辯論，無論是中間派、左翼，還是支持環保的立法者都反對削弱環保規定，但一些自由派表示他們接受改變。