快訊

女兒病逝…年邁老母伴屍6年每天開冷氣 鄰居驚訝：以為是獨居老人

中共無預警射擊演習 賴總統第一時間指示嚴密應處

宏泰貨輪涉毀壞台澎海纜 陸籍船長遭聲押、7船員限制住居

聽新聞
0:00 / 0:00

川普下令美國無限期暫停接收難民 遭聯邦法官阻擋

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導
美國總統川普。（美聯社）
美國總統川普。（美聯社）

美國1聯邦法官今天阻擋總統川普讓美國暫停接收難民的行動，針對川普甫上台便簽署將難民安置計畫無限期暫停的行政命令，法官做出暫時處分裁定，理由是川普踰越其行政權限。

綜合法新社和路透社報導，川普（Donald Trump）1月20日上任後立刻簽署多項行政命令，其中包括立即暫停難民安置計畫，理由是有必要確保美國接收的難民「適當融入」及納稅人的錢不被浪費。數天後各難民安置機關能獲得的聯邦資金便遭到凍結。

位於西雅圖的美國華盛頓州西區聯邦地區法院法官懷特黑德（Jamal Whitehead）今天做出的裁決，是針對基督教會世界服務社（Church World Service）等數個難民援助團體及9名難民和他們在美國的親屬提出的告訴。

「西雅圖時報」（The Seattle Times）報導，懷特黑德認為，川普這道行政命令很可能違反了1980年美國難民法（1980 Refugee Act），因此對命令處以臨時禁制令（preliminary injunction），直到訴訟宣判。

懷特黑德宣判時表示，聯邦法律雖賦予川普充實權限來暫停批准難民入境，「但這份職權並非無限度」。「我無法不顧及（美國）國會對於放行難民安排的詳細架構，以及對總統暫停這套架構的權力設限。」

懷特黑德還說，鑒於這道行政命令可能造成無法彌補的傷害，包括難民將財產出售後卻困在未知處境、相關機關裁員數百人，以及難民家人團聚遭到無限期延後，有必要做出暫停執行的裁決。

川普 美國 難民

延伸閱讀

克宮重申反對歐洲維和部隊入烏 川普堅稱「最終將能夠達成共識」

川普下令調查進口銅擬徵新關稅 看懂美國銅從哪裡來

川普關稅戰挑戰 印尼學者指須與美國談判滿足需求

川普擬停止補助學校教授多元課程資金 教師工會提告

相關新聞

影／「中東蔚藍海岸」之心不死？川普上自家社群平台分享AI生成影片

美國總統川普2月初宣稱，考慮永久占有巴勒斯坦加薩走廊，改造為「中東蔚藍海岸」，雖然日前受訪改口說並未強行推動，只會提「建...

川普下令美國無限期暫停接收難民 遭聯邦法官阻擋

美國1聯邦法官今天阻擋總統川普讓美國暫停接收難民的行動，針對川普甫上台便簽署將難民安置計畫無限期暫停的行政命令，法官做出...

美極限施壓核能議題 伊朗不願與其對話

美國總統川普第二任期與第一任期時一樣討厭伊朗，同時伊朗也不願與其對話！伊朗外交部長阿拉格齊25日表示，由於美國目前又推出...

美眾院通過預算藍圖 為川普強硬施政方針鋪路

美國聯邦眾議院今天通過一份預算藍圖，旨在兌現總統川普在移民、稅改及政府大幅削減開支等議題上的強硬施政方針。川普本人也親自...

誰是政府效率部正式主管？ 白宮：不是馬斯克

美國總統川普政府對誰在領導由科技大亨馬斯克負責的政府效率部變得愈加保密，不僅淡化馬斯克的權限，也拒絕透露，甚至承認不清楚...

隱匿病情？川普右手背出現不明瘀青 白宮：因每天握手

川普總統與法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)24日會面時，兩人三度尷尬握手的照片在網路瘋傳，尤其川普右手背...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。