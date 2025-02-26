川普下令美國無限期暫停接收難民 遭聯邦法官阻擋

美國1聯邦法官今天阻擋總統川普讓美國暫停接收難民的行動，針對川普甫上台便簽署將難民安置計畫無限期暫停的行政命令，法官做出暫時處分裁定，理由是川普踰越其行政權限。

綜合法新社和路透社報導，川普（Donald Trump）1月20日上任後立刻簽署多項行政命令，其中包括立即暫停難民安置計畫，理由是有必要確保美國接收的難民「適當融入」及納稅人的錢不被浪費。數天後各難民安置機關能獲得的聯邦資金便遭到凍結。

位於西雅圖的美國華盛頓州西區聯邦地區法院法官懷特黑德（Jamal Whitehead）今天做出的裁決，是針對基督教會世界服務社（Church World Service）等數個難民援助團體及9名難民和他們在美國的親屬提出的告訴。

「西雅圖時報」（The Seattle Times）報導，懷特黑德認為，川普這道行政命令很可能違反了1980年美國難民法（1980 Refugee Act），因此對命令處以臨時禁制令（preliminary injunction），直到訴訟宣判。

懷特黑德宣判時表示，聯邦法律雖賦予川普充實權限來暫停批准難民入境，「但這份職權並非無限度」。「我無法不顧及（美國）國會對於放行難民安排的詳細架構，以及對總統暫停這套架構的權力設限。」

懷特黑德還說，鑒於這道行政命令可能造成無法彌補的傷害，包括難民將財產出售後卻困在未知處境、相關機關裁員數百人，以及難民家人團聚遭到無限期延後，有必要做出暫停執行的裁決。