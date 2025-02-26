川普擬停止補助學校教授多元課程資金 教師工會提告
美國川普政府計劃停止補助學校教授「多元、公平及包容」（DEI）課程的聯邦資金，教師工會今天提起訴訟，要求阻止川普實施這項政策。
路透社報導，美國教師聯盟（American Federation ofTeachers）和美國社會學協會（American SociologicalAssociation）在馬里蘭州聯邦法院提起訴訟，要求法官宣布該政策違憲，並禁止聯邦官員執行教育部2月14日備忘錄列出的指令。
這份新訴訟指出，教育部的指令將阻礙平等接受教育的機會，並剝奪學生「磨練批判性思考能力和拓展世界觀」的機會，對學校產生「毀滅性影響」。
美國教師聯盟會長懷恩嘉頓（Randi Weingarten）在聲明中表示：「這份含糊且明顯違憲的備忘錄，是對學生、我們的職業和知識本身的嚴重攻擊。」
白宮代表尚未回覆記者詢問。
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