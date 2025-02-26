美眾院通過預算藍圖 為川普強硬施政方針鋪路

美國聯邦眾議院今天通過一份預算藍圖，旨在兌現總統川普在移民、稅改及政府大幅削減開支等議題上的強硬施政方針。川普本人也親自遊說議員，確保4.5兆美元減稅計畫過關。

法新社和路透社報導，這是在經歷令人焦躁不安的會議後，川普政策在國會中面臨的第一道真正考驗，共和黨人的決議最終以217票贊成、215票反對通過，只有一位共和黨自家議員跑票，和眾院所有民主黨議員一起投下反對票。

先前，眾院共和黨籍議長強生（Mike Johnson）採取一系列罕見操作，他先是取消表決，顯然是因為票數不足，並通知眾院成員當天晚上不會再進行投票，隨後又迅速改變決定，重新讓預算案進入表決程序。

在事態出現轉折前，強生及眾議院共和黨二號人物史卡利塞（Steve Scalise）花費數小時勸說持反對意見的黨內議員支持這項預算案，作為今年稍後延長川普2017年減稅措施的前置步驟。

強生和史卡利塞表示，川普本人也一直在聯繫持保留態度的議員，說明推動這項4.5兆美元減稅計畫的必要性。這項計畫還涵蓋為遣返非法移民、強化邊境安全、鬆綁能源產業監管以及軍費開支提供資金。

這項決議案為2025年聯邦政府預算制定藍圖，接下來眾院各委員會必須負責在10年內削減超過1.5兆美元的支出，以及尋找延長減稅措施的4.5兆美元財源。

民主黨人表示，決議中規定的削減措施將鎖定社會福利計畫，包括許多美國低收入戶仰賴的公營保險「醫療補助」（Medicaid）。

然而，共和黨人宣稱這項決議對於資助川普的政治計畫有其必要。

強生指出：「今天，眾院共和黨人讓國會朝著實現川普總統完整的『美國優先』政策更進一步，而不只是部分內容。」

部分共和黨人曾表示，擬議的削減預算措施力道不夠強勁，其他人則聚焦在阻止國債不斷高築，或對「醫療補助」刪減表示擔憂。

圍繞這項決議案的辯論核心，在於如何削減超過1.5兆美元的開支，好為川普第一個任期內推動，但將於年底到期的減稅措施提供財源。

依照當前版本，共和黨人若想要讓減稅措施得以延續，似乎準備對「醫療補助」及其他社會安全網計畫進行高達8800億美元的刪減，包括糧食補助。

此舉可能會削弱部分選情較脆弱選區的共和黨議員，影響兩年後的期中選舉。

強生表示，應把川普的億萬富翁顧問馬斯克（ElonMusk）主導的政府開支削減計畫及川普一系列貿易關稅措施帶來的收入納入預算，以解決赤字問題。