美極限施壓核能議題 伊朗不願與其對話

美國總統川普第二任期與第一任期時一樣討厭伊朗，同時伊朗也不願與其對話！伊朗外交部長阿拉格齊25日表示，由於美國目前又推出新的制裁措施，因此不打算就核協議議題與美國進行直接對話。川普第一任期對伊朗極限施壓，不只退出《全面核協議》，還刺殺多位高級軍官，並拉攏中東國家一起對抗伊朗，凡此讓伊朗相當不滿。

怨美強硬難溝通

根據《半島電視台》報導，阿拉格齊與俄羅斯外交部拉夫洛夫於德黑蘭進行會談，會後阿格拉齊表示，伊朗將不會與美國進行核協議的直接對話談判，應該還是會透過歐洲國家進行間接接觸。美國政府近日又針對伊朗公布制裁措施，盼限制該國石油販售國家，但阿格拉齊表示，伊朗不會屈服。

伊朗外交部強調，不會在川普的「極限施壓」政策下屈服。在川普第一任期時，他退出由歐盟、德國、法國、英國、俄羅斯與中國等國於美國前總統歐巴馬時期簽訂、有關伊朗核能發展規範的《全面核協議》，還拉攏阿拉伯國家與伊朗最敵對以色列改善關係，還刺殺多位伊朗高階軍官，讓伊朗政府相當頭痛。

伊、俄合作更緊密

雖然伊朗在美國前總統拜登時期，與美國的關係相對改善，並啟動重啟核協議的談判，但後續都沒有明顯進度。《伊朗國際通訊社》提到，在俄羅斯在俄烏戰爭遭受國際制裁時，與伊朗的關係更加深化，包括購買俄羅斯石油、提供俄國武器零組件、無人機等援助。

但敘利亞阿薩德政權的倒台，加上真主黨與哈瑪斯接連受挫，讓伊朗在中東的勢力消停不少。如今川普第二任期剛上台，就對伊朗宣布一系列制裁措施，未來是否會持續擴大對伊朗的施壓，還有拉攏阿拉伯國家對抗伊朗，值得觀察。

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