誰是政府效率部正式主管？ 白宮：不是馬斯克

美國總統川普政府對誰在領導由科技大亨馬斯克負責的政府效率部變得愈加保密，不僅淡化馬斯克的權限，也拒絕透露，甚至承認不清楚究竟是誰負責政府效率部的主要決策。

英國廣播公司（BBC）報導，昨天下午聯邦法官向川普政府的律師提出一個簡單的問題，馬斯克是政府效率部（DOGE）的主管嗎？

司法部律師韓福瑞斯（Bradley Humphreys）告訴法官：「除了他是總統的親密顧問之外，我沒有其他訊息。」

政府效率部是馬斯克的構想，但白宮堅稱馬斯克不是部門主管，甚至未受雇於政府效率部。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）今天在記者會上重申此立場。

她說：「總統委託馬斯克監督政府效率部的工作。」但她後來補充，「職業官員」與任命人員正協助馬斯克運作政府效率部，那些「加入」聯邦政府的員工則在不同單位工作。

李威特拒絕透露這些人的具體名字，但她宣告馬斯克與國防部長、司法部長，以及其它經參議院審查並確認的高階政務官，會一同出席川普總統首次的內閣部長會議。

白宮隨後向英國廣播公司表示，政府效率部代理主管目前是由葛利生（Amy Gleason）擔任，但白宮並未提供有關她的更多細節，或者她是在何時被任命。

根據哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，葛利生拒絕發表評論。