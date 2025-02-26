美眾院通過數兆美元減稅減支預算決議案 美元走升

美國眾議院周二通過減稅減支數兆美元的預算決議案，對總統川普推動財政政策全面改革而言，堪稱重大斬獲。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）在亞洲交易上漲0.2%至106.525。

這項決議案以217票對215票驚險過關，眾議院議長強森在此之前大力遊說，成功說服共和黨內反對者支持川普所謂的「大而美法案」。

這法案隨即啟動參院新一輪的預算協商，內容包括4.5兆美元的減稅計畫，2兆美元的減支，並在未來十年間為軍事與邊境安全額外撥款數千億美元。

由於共和黨在眾院僅掌握微幅優勢，只要幾位同黨眾議員反對，法案就過不了關。

在強生遊說下，共和黨最後有三位眾議員轉而支持。唯一投下反對票的共和黨議員是馬西（Thomas Massie）。投票前，馬西在社群平台X上發文說：「如果共和黨的預算通過，赤字將變得更糟，而不是好轉。」

這項預算決議案並無約束力，主要概舉財政方向，向國會各委員會表達應增加或削減的支出金額，但並未具體規定要針對哪些計畫來調整。

此預算案指示眾議院能源暨商業委員會削減8,800億美元的支出，大致是針對美國低收入戶的醫療補助（Medicaid）。農業委員會則得削減支出2,300億美元，主要是針對名為「補充營養援助計畫」（SNAP）的食物補助計畫。

眾院通過的預算案還列有將債務上限提高4兆美元的條款，這將暫時消除美國債務違約的風險。

眾院的預算案也為4.5兆美元的減稅鋪路，這金額用來延長即將到期的減稅措施大致足夠，但不足以實現川普競選時承諾的額外減稅措施。

此法案主張十年內總支出削減2兆美元，但仍可能導致財政赤字進一步擴大。

民主黨形容這項預算案是個「羞恥」。由溫和派民主黨組成的新民主黨聯盟（New Democrat Coalition）領袖發布新聞稿說：「這（法案）背棄了勞動家庭，砍掉他們依賴以支付帳單和維持溫飽的重要計畫，卻讓馬斯克這樣的共和黨超級億萬金主因赤字增加的減稅政策而獲得數兆美元的利益。」