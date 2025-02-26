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美國火車竊盜鎖定名牌球鞋犯案 已搶200萬美元

中央社／ 洛杉磯25日專電

美國偏遠無人的沙漠地帶火車貨運的竊盜案頻傳，近期發生一連串針對Nike球鞋的集體犯罪，一年內已搶走價值超過200萬美元（約新台幣6600萬元）球鞋。

美聯社（AP）報導，從去年3月以來，在加州及亞利桑那州的莫哈維沙漠（Mojave Desert）至少發生10起針對貨運列車下手的竊盜搶案，其中大部分目標是Nike球鞋，不少是尚未上市的球鞋。

報導指出，這些竊盜案手法相似，有的趁火車減速或換軌時，跳上列車；有的竊賊會破壞火車的煞車系統，使得列車緊急停車，之後打開貨櫃，多人聯手搬走球鞋。

根據鳳凰城的聯邦法院起訴文件，今年1月13日有11名嫌犯，在亞利桑那州偏遠的沙漠地帶，破壞一輛貨運列車的空氣煞車軟管，造成車子緊急停車，之後搬走1900雙尚未上市的Nike球鞋，總價值超過44萬美元（約新台幣1455萬元）。

這些球鞋大多是Nike Sylvester Jordan 4s，這款球鞋要到3月14日才會正式發售，每雙零售價預計是225美元（約新台幣7440元）。

報導指出，執法人員藉由鞋盒內的追蹤裝置，定位贓物的位置，藉此逮捕了11名嫌犯，其中有10人是非法入境的墨西哥人，另1人是正在尋求庇護的墨西哥公民。

報導指出，竊盜集團會安排「線人」，取得來自倉庫或貨運公司的內部情報，鎖定載有昂貴貨物的列車，針對沿著40號州際公路鎖定行駛的火車下手。當列車因煞車系統遭到破壞而停下來的時候，竊賊會迅速洗劫車廂。

火車 竊盜

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