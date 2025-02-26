川普估標價500萬美元的金卡可售100萬張 也能賣俄羅斯權貴

美國總統周二透露他稱之為「金卡」的新簽證計畫。他說會有點像綠卡，但「複雜程度更高」，給「非常高階的人」提供新的「獲得公民身份的途徑」。他標出的價格是500萬美元（逾台幣1.65億元）。

當時站在他身旁的財政部長盧特尼克表示，「我們要確保他們是優秀的世界級全球公民」。但沒有給出細節。

川普再強調，「會是有錢人和創造就業機會的人」。在被問到俄羅斯權貴是否有資格獲得金卡時，川普似乎覺得好笑。他回答，「可能啊」，「嘿，我認識一些人很好的俄羅斯權貴。這是可能的」。

當川普繼續說，「他們不像以前那麼富有了」。盧特尼克開始低聲笑，川普自己也開始笑，他補充說，「我認為他們負擔得起500萬美元」。

他預測金卡會成為美國政府的賺錢工具，他說，「我們將能賣出大概100萬張這種卡片，也許更多。如果全加起來，會是相當不錯的數字」。