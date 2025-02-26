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白宮再打破傳統！被欽點的媒體才能近身川普隨訪

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國白宮新聞秘書李維特25日於華府主持簡報會。美聯社
美國白宮新聞秘書李維特25日於華府主持簡報會。美聯社

華爾街日報（WSJ）報導，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）25日宣布，未來將由政府決定哪些新聞機構和記者有權近身採訪川普，打破歷來由白宮記者協會（WHCA）負責分配隨行記者團「新聞池」（press pool）的傳統慣例，反映川普政府對傳統媒體更不信任的態度。

新聞池記者會在總統的保護圈內，跟隨總統出行，以及參與小型空間內的活動，比如內閣會議廳（Cabinet Room），並有機會在更接近總統的環境中提問。目前由WHCA負責安排新聞池。

李維特在簡報會上表示：「本屆政府的白宮新聞團隊將決定誰能享有特權和有限訪問權，包含進入空軍一號和橢圓辦公室等場所。」

李維特計畫新增更多媒體管道加入新聞池，也將持續允許紙媒、廣播等「傳統媒體」參與輪換。主要電視新聞網將可繼續參與新聞池。另外，白宮將新增一些串流媒體和新媒體。她初上任便曾宣布允許Podcast主持人和網紅申請白宮記者證。

WSJ指出，WHCA成立於1914年，推動擴大對總統的訪問權限，並監督競爭媒體共享資源、進行報導。過去一直由WHCA規畫新聞池。根據其官網資料，自小羅斯福時期以來，記者就開始隨總統出行，包括度假和訪外行程。

除此之外，參與新聞池的費用昂貴，尤其是如果總統不在華府，各家媒體必須派人隨行，並承擔相應旅宿費用，包括搭乘空軍一號的錢。根據一名WHCA成員，未來新聞池記者還是要承擔這些費用。

對此，WHCA主席丹尼爾斯（Eugene Daniels）聲明回應：「此舉損害美國新聞自由的獨立性。」他表示，在自由國家，領導人不該能挑選隨行記者團，而且他提到，白宮宣布這項決定前並未提前通知。

美聯社日前才因拒絕按照川普新規，將墨西哥灣更名為美國灣，遭白宮封殺採訪。美聯社因此向法院提告要求恢復完整採訪權，遭聯邦法院於24日駁回。

川普 白宮 美國

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