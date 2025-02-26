推500萬美元金卡移民 川普：預計賣100萬張

美國總統川普25日宣布，預計在2周之後推出新的「金卡」（Gold Card）簽證項目，給想要申請來美國的投資移民。

美國目前採EB-5投資移民項目，凡移民投資金額在80萬美元至105萬美元，即可有機會獲得美國「綠卡」（Green Card），不過川普認為，這樣的投資金額太低。

川普25日表示，他計畫取消EB-5，轉而推動投資移民金卡，要求投資移民至少投資500萬美元；川普說，有錢人將購買金卡，以取得住在美國的資格。

川普說，金卡與綠卡雷同，但又更為複雜；川普指出，這是讓富人或有才能的人取得美國公民的途徑之一。

川普並指出，企業也能為員工付款，讓他們在美國長期居留；川普說明，金卡並不代表成為美國公民，但會是成為公民的方法。

川普說，正因為金卡不代表美國公民，他無須取得國會的同意來推動金卡。

川普說，目前預計可以賣出100萬張金卡；川普指出，這些投資移民將帶來大量的稅金，也為美國創造工作機會。

川普說，只要賣出100萬張金卡，美國就能賺得5兆美元、賣1000萬張金卡就有50兆美元。

川普認為，美國不該送出公民資格，並指出，賣出金卡所換得的金錢，將用來填補美國35兆美元的債務缺口；川普說，國家賺得的金額可能還會超出35兆美元。

至於是不是所有外國移民都能申請金卡？川普說，視情況而定，未來將會小心審查申請金卡的人選。