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美航空業險象橫生 西南航空客機降落時險與另一飛機相撞

香港01／ 撰文：官祿倡
圖為即將降落在跑道上的客機急忙拉升阻止降落，成功避免一場撞機意外。（截圖自@Politics_PR）
圖為即將降落在跑道上的客機急忙拉升阻止降落，成功避免一場撞機意外。（截圖自@Politics_PR）

美國西南航空（Southwest Airlines）一架由奧馬哈飛往芝加哥的WN2504航班客機在降落芝加哥中途國際機場時險些發生意外，影片可見飛機在降落時側面跑道有一架FlexJet公司的飛機機首突然駛出，猶幸機師及時將飛機拉升阻止下降，成功避免撞機慘案發生。

事發美國當地時間周二（2月25日）上午8時50分左右，當時未獲准進入降落跑道的FlexJet飛機正試圖駛出側面跑道，而西南航空客機正巧降落，影片可見客機已進入降落最後階段，輪胎貼地快要開始滑行，危機一觸即發。

西南航空指旗下機組人員「遵守安全程序，飛機安全着陸」。美國聯邦航空管理局（FAA）已介入，事件目前正在調查中。

美國近期發生多宗航空意外，令外界擔憂航空安全與空中交通管制問題。美媒還披露交通管制設施長期面臨人手不足的問題，而FAA早在去年10月開始調查全美最繁忙的45個機場，而路透社則指領導政府效率部的馬斯克（Elon Musk）近期裁減FAA員工，其中包括參與安全營運的工作人員。

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文章授權轉載自《香港01》

交通管制 機場 美國

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