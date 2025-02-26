美航空業險象橫生 西南航空客機降落時險與另一飛機相撞

美國西南航空（Southwest Airlines）一架由奧馬哈飛往芝加哥的WN2504航班客機在降落芝加哥中途國際機場時險些發生意外，影片可見飛機在降落時側面跑道有一架FlexJet公司的飛機機首突然駛出，猶幸機師及時將飛機拉升阻止下降，成功避免撞機慘案發生。

事發美國當地時間周二（2月25日）上午8時50分左右，當時未獲准進入降落跑道的FlexJet飛機正試圖駛出側面跑道，而西南航空客機正巧降落，影片可見客機已進入降落最後階段，輪胎貼地快要開始滑行，危機一觸即發。

西南航空指旗下機組人員「遵守安全程序，飛機安全着陸」。美國聯邦航空管理局（FAA）已介入，事件目前正在調查中。

美國近期發生多宗航空意外，令外界擔憂航空安全與空中交通管制問題。美媒還披露交通管制設施長期面臨人手不足的問題，而FAA早在去年10月開始調查全美最繁忙的45個機場，而路透社則指領導政府效率部的馬斯克（Elon Musk）近期裁減FAA員工，其中包括參與安全營運的工作人員。

A Southwest Airlines plane was forced to abort its landing this morning after a private jet taxied in front of it across the runway at Midway Airport in Chicago.



Whatever that guy from The Real World is doing with the FAA has gotta stop. pic.twitter.com/dBLRvWtKvb — Art Candee 🍿🥤 (@ArtCandee) February 25, 2025

🚨 Close call at Midway! A private jet crossed the runway just as a Southwest flight was landing, forcing a dramatic go-around. Glad everyone’s safe! #AviationSafety pic.twitter.com/5TNDKIMDg2 — 🌊 R Saddler (@Politics_PR) February 25, 2025

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文章授權轉載自《香港01》