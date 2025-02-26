川普要開賣1.65億元移民金卡 另傳非法居留者須登記 否則罰款坐牢

美國總統川普表示，將端出新方案，為在美投資至少500萬美元（逾台幣1.65億元）的人士提供居留權和拿到公民權的路徑。而他的政府傳出，計劃要求在美非法居留的移民主動提供個人資訊以登記造冊，不配合者可能面臨5,000美元罰款（逾台幣16.5萬元）甚至是坐牢。

川普說，大約兩周後會啟動被稱為「金卡」的方案，他補充表示，他不認為行政當局需要取得國會批准。

他在商務部長盧特尼克的陪同下簽署行政命令時宣布：「我們將開賣金卡。這張金卡定價在大約500萬美元，能給你綠卡的待遇。」

盧特尼克表示，此舉可能取代現有的EB-5簽證，該項目允許投資人向美國企業投資特定金額以取得綠卡。

另外，根據華爾街日報看到的一份文件草案，14歲以上的非法移民將被要求登記，包括提交指紋和住址。應登記而未登記，最高可能被裁罰5,000美元，並被判處最長六個月的監禁。

將非法居留美國定為刑事犯罪的舉動，是川普政府擴大嚴打非法移民之舉。 此前，非法入境屬於民事不法，可能被拘留和驅逐出境，但不會被視為犯罪。

根據華爾街日報，美國曾在1940年通過法律成立移民登記處，抓捕共產黨嫌疑犯。當局播了好幾年的電視廣告，提醒包括永久居民在內的所有移民每年到郵局登記。但到1960年代，這個系統被認定成本過高且效益不彰而逐漸廢棄。

川普政府計劃要求未與政府互動（例如未申請庇護或工作許可）的非法居留者主動出面。在移民登記處成立後（最快本周建立網站），這些人有30天時間可填表完成登記。

在2001年9月11日的恐怖襲擊之後，當時的總統布希也曾建立類似的移民登記制，要求來自穆斯林為主國家的男子和男孩向聯邦政府提交照片和指紋。成千上萬在該計畫之下登記的人遭到逮捕並遞解出境。