快訊

王祖賢自曝遇好姻緣！2分鐘影片轟動全網：伴我終老

林智堅論文抄襲主角余正煌驚爆吸金5000萬 今晨50萬元交保

聽新聞
0:00 / 0:00

有錢就可當美國人！川普推「金卡簽證」1.65億出售公民身分

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普25日在白宮橢圓辦公室。美聯社
美國總統川普25日在白宮橢圓辦公室。美聯社

路透報導，美國總統川普25日表示，計畫取消EB-5投資者簽證，改推出「金卡簽證」，未來花500萬美元，相當於台幣1億6535萬元，就能取得美國公民；具體計畫預計2周內公布。

現行EB-5移民投資簽證，提供投資美國企業的外國人享有與綠卡相同權利，只要符合相關規定就可成為美國公民。

根據美國公民及移民服務局，投資門檻為180萬美元（約台幣5952萬元），在目標就業區（TEA）投資則是90萬美元（約台幣2976萬元），而且規定必須創造至少10個全職就業機會。

川普表示：「金卡將賦予你綠卡的特權，成為獲得美國國籍的途徑，有錢人將購買這張卡進入我們國家」。

當被記者問及俄羅斯寡頭是否有資格取得金卡時，川普回答：「是的，可能會。嘿，我認識一些非常好的俄羅斯寡頭。」

美國商務部長盧特尼克25日告訴記者，「EB-5簽證......完全是亂來、虛假詐欺，讓人用低價取得綠卡。因此總統表示，與其繼續這種荒謬的計畫，不如喊卡，用川普金卡取而代之。」

川普 簽證 美國公民

延伸閱讀

川普下令調查是否對進口銅徵收關稅 貿易顧問點名中國

手怎麼了？川普手背驚現大片瘀青引熱議

川普扮演者要赦免他 亞歷鮑德溫暴怒想「扭斷你脖子」

川普揚言課徵高關稅 卓揆：半導體業衝擊不會小

相關新聞

美航空業險象橫生 西南航空客機降落時險與另一飛機相撞

美國西南航空（Southwest Airlines）一架由奧馬哈飛往芝加哥的WN2504航班客機在降落芝加哥中途國際機場時險些發生意外，影片可見飛機在降落時側面跑道有一架FlexJet公司的飛機機首突然駛出，猶幸機師及時將飛機拉升阻止下降，成功避免撞機慘案發生。

有錢就可當美國人！川普推「金卡簽證」1.65億出售公民身分

路透報導，美國總統川普25日表示，計畫取消EB-5投資者簽證，改推出「金卡簽證」，未來花500萬美元，相當於台幣1億65...

川普要開賣1.65億元移民金卡 另傳非法居留者須登記 否則罰款坐牢

美國總統川普表示，將端出新方案，為在美投資至少500萬美元（逾台幣1.65億元）的人士提供居留權和拿到公民權的路徑。而他...

手怎麼了？川普手背驚現大片瘀青引熱議

美國總統川普（Donald Trump）和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）周一會面，引起公眾注意的不僅僅...

川普扮演者要赦免他 亞歷鮑德溫暴怒想「扭斷你脖子」

影星亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）在街上被扮演川普的喜劇演員史酷（Jason Scoop）挑釁，威脅要「扭斷他的...

川普回鍋首月支持度高達53%？比起關稅大戰 逾6成選民更在意抑制物價

川普回鍋美國總統大位的頭一個月，已經把全世界搞得雞飛狗跳，而最新民調顯示他的第二任期初期表現，獲得多達53%成年美國民眾支持，但這是否意味，選民對他所有初期政策都表支持，而且這是他政治生涯的民調高峰？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。