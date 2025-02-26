有錢就可當美國人！川普推「金卡簽證」1.65億出售公民身分

路透報導，美國總統川普25日表示，計畫取消EB-5投資者簽證，改推出「金卡簽證」，未來花500萬美元，相當於台幣1億6535萬元，就能取得美國公民；具體計畫預計2周內公布。

現行EB-5移民投資簽證，提供投資美國企業的外國人享有與綠卡相同權利，只要符合相關規定就可成為美國公民。

根據美國公民及移民服務局，投資門檻為180萬美元（約台幣5952萬元），在目標就業區（TEA）投資則是90萬美元（約台幣2976萬元），而且規定必須創造至少10個全職就業機會。

川普表示：「金卡將賦予你綠卡的特權，成為獲得美國國籍的途徑，有錢人將購買這張卡進入我們國家」。

當被記者問及俄羅斯寡頭是否有資格取得金卡時，川普回答：「是的，可能會。嘿，我認識一些非常好的俄羅斯寡頭。」

美國商務部長盧特尼克25日告訴記者，「EB-5簽證......完全是亂來、虛假詐欺，讓人用低價取得綠卡。因此總統表示，與其繼續這種荒謬的計畫，不如喊卡，用川普金卡取而代之。」