哥大聘龐培歐 「非政治壓力」

美國哥倫比亞大學聘請在川普第一任期出任國務卿的龐培歐教授外交、決策、領導學等課，以顯示對保守派思想也持開放態度。

龐培歐三月起擔任哥大全球政治研究所專任教授。華爾街日報說，哥大和其他名校一樣，面臨校友、金主和美國總統川普施壓，希望校園容得下保守派觀念以及各派辯論，並堅定保護猶太裔學生不受反猶分子騷擾。

哥大國際與公共事務學院院長亞喜–米洛說，聘任龐培歐表示哥大有責任帶動開放的學術討論，並稱這項聘任案進行了好幾個月，並非迫於政治壓力。

她說，「學院不能成為象牙塔，多和不同職位與意識形態的人交往，可以學到很多，最終他們也可從我們身上學到東西」。

龐培歐表示，他很期待跟哥大師生「公平、理性、根據事實」對話討論。

他說，許多校園左傾的氣氛「令人驚心」，川普早就該對多元、平等、包容（DEI）等左派價值觀動手了。川普二度上任總統後，打擊DEI法規不遺餘力，還威脅大學院校，如果繼續以種族為由，作為入學、聘用及校園生活的取決標準，就收回聯邦政府教育補助金。

龐培歐說，他覺得哥大刻意延攬「觀點大異於哥大教職員的人」。

菁英大學想在政治圖譜上保持「充分具有代表性」，包括最容易顯現社會分歧的科系。中間偏右智庫美國企業研究所去年的分析報告指出，美國頂尖大學公共政策科系教職員的左右傾意識形態之比是七比一，不過該報告未把哥大列入分析對象。