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川普大動五角大廈人事 美軍成政治鎂光燈焦點

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導
民主黨人指責川普和國防部長赫格塞斯試圖將軍隊政治化，以確保軍隊由效忠總統的個人所領導。 路透
民主黨人指責川普和國防部長赫格塞斯試圖將軍隊政治化，以確保軍隊由效忠總統的個人所領導。 路透

美國總統川普對五角大廈進行全面改組，不但開除高級軍官，還將矛頭指向數以千計文職人員，以尋求軍方與他的優先政策一致。

法新社報導，軍方高層地震讓五角大廈成為政治鎂光燈焦點，民主黨人指責川普（Donald Trump）和國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）試圖將軍隊政治化，以確保軍隊由效忠總統的個人所領導。

赫格塞斯接受「福斯週日新聞」（Fox NewsSunday）專訪時表示，川普「有權選擇他的重要國家安全和軍事顧問團隊」。

但聯邦參議院軍事委員會民主黨籍資深議員利德（Jack Reed）認為：「川普和赫格塞斯試圖將國防部政治化。」

利德在美國廣播公司（ABC）政論節目「本週」（This Week）表示：「這是軍隊嚴重向下沉淪的開始。」

川普21日晚間宣布開除參謀首長聯席會議主席布朗（Charles "CQ" Brown），參謀首長聯席會議主席任期一般都是4年，而布朗上任至今還不到2年。

聯邦眾議院軍事委員會（House Armed ServicesCommittee）民主黨籍資深議員史密斯（Adam Smith）表示，川普開除布朗以及數千名聯邦員工，「並非因為他們不能勝任或工作不力，而是因為川普想要奉承者」。

國防部 川普 民主黨

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