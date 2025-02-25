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基石XL輸油管計畫曾遭拜登撤銷 川普籲即刻重啟

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導

美國總統川普今天呼籲重啟備受爭議的「基石XL」（Keystone XL）輸油管建設計畫。先前這項計畫曾遭環保人士反對，其建造許可還遭前總統拜登撤銷。

「基石XL」輸油管計畫於2008年首次提出。2021年1月，拜登就任總統首日就透過行政命令正式撤銷這項計畫的建設許可證，徹底扭轉川普第1個總統任期內的方針。

基石XL計畫獲得加拿大的長期支持，但遭到環保人士和原住民團體的反對。他們在華府、渥太華（Ottawa）和其他受影響地區舉辦多場集會活動以表達反對。

加拿大監管機構於2010年批准該計畫，但2015年時任美國總統歐巴馬（Barack Obama）因環境考量中止計畫。2017年，川普首度入主白宮後開始推動計畫，之後拜登又於2021年正式撤銷。

川普在自家社群網站「真實社群」（Truth Social）發文表示：「被無能拜登政府惡意拋棄的基石XL輸油管線公司應該重返美國，並完成這項計畫，現在就開始進行！」

負責建造輸油管線的加拿大TC能源（TC Energy）曾稱，向鄰國加拿大進口大量石油，將有助美國減少對敵對國家石油供應的依賴。

這條長1950公里的輸油管線目前已部分完工，每天最多可從加拿大亞伯達省（Alberta）的油砂礦區運送83萬桶原油到美國內布拉斯加州（Nebraska），然後再經過既有系統運送到德州沿岸的煉油廠。

加拿大 拜登 美國

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