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美聯社拒更名美國灣遭白宮封殺 法官駁回恢復採訪權請求

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導
美聯社因拒絕遵循總統川普將墨西哥灣更名為美國灣的命令而遭白宮封殺採訪。(路透)
美聯社因拒絕遵循總統川普將墨西哥灣更名為美國灣的命令而遭白宮封殺採訪。(路透)

美聯社因拒絕遵循總統川普將墨西哥灣更名為美國灣的命令而遭白宮封殺採訪，美聯社據此向法院提告，聯邦法官今天駁回美聯社有關恢復完整採訪權的請求。

川普上月簽署一項行政命令，指示美國內政部將墨西哥灣（Gulf of Mexico）更名為美國灣（Gulf ofAmerica）。白宮隨後禁止美聯社記者在報導中繼續提到墨西哥灣。

美聯社則控告川普政府的3名官員，要求聯邦法官阻止白宮封殺美聯社記者。

美聯社在訴訟中表示：「這起針對美聯社編輯獨立性與新聞採集和報導能力的攻擊，直接觸及美國憲法第一修正案（First Amendment）的核心。法院應立即糾正。」

美聯社請求法官頒布臨時禁制令，以恢復美聯社進入白宮橢圓形辦公室、總統專機空軍一號，和參加白宮活動的權限。

路透社報導，由川普任命的聯邦地區法官麥費登（Trevor McFadden）今天拒絕立即批准美聯社這項請求。

麥費登指出，本案涉及對總統所使用「較具私密性空間」施加的限制，與過去法院阻止政府官員撤銷記者採訪權的案例有所不同。

麥費登說：「我不能說美聯社在本案中有較高的勝訴可能性。」

川普政府的律師在庭審前的一份法庭文件中主張，美聯社並沒有憲法賦予所謂「媒體對總統進行特別採訪」的權利。

美聯社是對白宮幕僚長威爾斯（Susan Wiles）、副幕僚長布多維奇（Taylor Budowich）和新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）提告。

李威特上週出席保守政治行動會議（ConservativePolitical Action Conference）期間表示：「我們認為我們的做法是正確的。」威爾斯和布多維奇則尚未回覆記者的置評請求。

川普 白宮 美國

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