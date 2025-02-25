影／川普忘情吸馬斯克腳趾？美聯邦機構遭駭 電視驚見川馬AI假影片

每日電訊報報導，美國住房及城市發展部（HUD）遭到駭客入侵，機構內多部電視突然播放美國總統川普吸吮、按摩世界首富馬斯克腳趾的人工智慧（AI）造假影片，畫面配上大大的「真正的國王萬歲」，諷刺意味十足。而員工一度不知如何停止影片，最後只好所有電視插頭拔掉才停止這荒謬的畫面。

在這部造假影片中，馬斯克躺在椅子上，川普兩手捧著馬斯克的右腿，一手按摩馬斯克的腳底，一邊忘情親吻馬斯克的腳趾。

畫面上大大的「真正的國王萬歲」（LONG LIVE THE REAL KING），應為諷刺先前白宮在X的發文。白宮日前一則貼文大讚川普取消紐約交通擁堵費，並用AI生成模仿時代雜誌封面，圖中讓川普戴上皇冠，且寫下：「國王萬歲」（LONG LIVE THE KING!）。

報導指出，工作人員情急之下不知道如何停止播放影片，只好將整棟大樓裡的電視都拔掉插頭。

目前尚不清楚幕後黑手以及如何駭進大樓電視系統。

外媒上周報導，以馬斯克為首的政府效率部將削減HUD一半的員工。