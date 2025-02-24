「上帝不會犯錯！」獨臂女靠信仰得勝 如願入大學壘球隊

一位出生只有一隻手臂的女生就學期間飽受歧視、嘲諷，連參加喜歡的壘球運動也被排擠甚至被請離開球隊。但她一路堅信「上帝不會犯錯」的信念幫助她度過每個難關，最後終於加入大學壘球隊。

父母外遇生下她

據《基督教廣播網》報導，凱特琳．帕維(Katelyn Pavey)天生只有一隻手臂，但她堅持不懈、克服重重困難，最終在眾多逆境中成功打進大學壘球隊。她的牧師桑塞姆一直鼓勵她將自己的人生遭遇與各多人分享，她回憶當時牧師跟她提到說，「如果妳能鼓勵一個人，幫這個人找到並跟隨耶穌，妳願意嗎？』拒絕了3次之後，凱特琳終於答應分享自己的遭遇，讓自已的故事搬上大螢幕。

凱特琳指出，「我是因為父母發生婚外情後意外受孕的。我父母各自曾經結過婚，他們認識後，就生下了我。」

她的父母生下她之後，認為她只有一隻手臂，是對來自於他們犯罪的懲罰，但她的奶奶卻提醒凱特琳的父親，即使孩子有殘疾，但重要的是，「上帝不會犯錯。」

在成長的過程中，凱特琳面臨許多逆境，但她的父母告訴她，只要她下定決心，就能做任何事。例如幼稚園的老師拒絕幫她綁鞋帶，結果讓她更加練習如何綁鞋帶。凱特琳對壘球的熱愛從她三歲時就已初露端倪，雖然8歲加入球隊，但教練承受不住其他家長不希望自己孩子跟獨臂女生比賽的壓力，最後只好要求凱特琳離隊。

她表示，「那些話真的很刺痛我，也讓我感到沮喪。但我知道我在壘球上有天賦，我知道這份天賦是上帝給我的。」

凱特琳果然努力在高中生涯成為全州最佳球員，並獲得全額獎學金進入辛辛那提基督教大學進修。「上帝不會犯錯，上帝對你的生命有祂的計劃，祂按照祂完美的形象創造了你。」

電影收益作為公益用途

據《福斯新聞》報導，凱特琳的故事被拍成電影《I Can》之後已在美國部分戲院上映，電影所得100%將全數用於「幫助有需要的兒童」。凱特琳表示，這一切都是為了實現一個使命，幫助那些沒有機會去嘗試或一直被認為做不到的孩子。超過3,000名兒童將可免費觀賞這部電影，製片人也表示電影收益將捐贈給部分兒童慈善機構。

【更多精采內容，詳見 】