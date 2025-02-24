美媒：參聯主席布朗遭川普開除 因曾反思種族議題

美國總統川普近日開除參謀首長聯席會議主席布朗，布朗是第2位擔任此職的非裔將領。川普首任內任命他為空軍參謀長。美媒報導，他在非裔男子佛洛伊德命案後談論種族議題，影響川普對他的看法。

美媒報導，出身空軍的上將布朗（Charles Q. BrownJr.）21日視察國防部派駐在美國與墨西哥邊境的部署軍隊時，接到國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）的通知，得知川普（Donald Trump）決定將他開除的消息。

布朗2020年獲川普任命為空軍參謀長，成為首位擔任美國軍種最高指揮官的非裔美國人。3年後，他獲得前總統拜登（Joe BIden）提名為參謀首長聯席會議主席，也就是美軍最高軍事顧問，成為史上第2位擔任此職的黑人將領。

川普於21日在他的「真實社群」（Truth Social）平台貼文，宣布撤換布朗。川普感謝布朗為國家奉獻超過40年，稱布朗是很好的人、卓越的領袖，並祝福布朗和其家人未來一切順利。川普沒有提到為何開除布朗。

川普也在貼文宣布，任命退役空軍中將凱恩（Dan“Razin” Caine）為新的參謀首長聯席會議主席。美媒報導，凱恩去年12月退役後，轉入風險投資領域，涉入的2家公司主要投資網路安全與人工智慧、及軟體領域。

赫格塞斯今天對福斯新聞（Fox News）說，布朗是「值得尊敬的人」，卻「不是現在這個需要的人」，他未談川普開除布朗的理由，只說是川普有權這麼做。

在川普貼文後，赫格塞斯也發布聲明宣布開除海軍作戰部長弗蘭切蒂（Lisa Franchetti）。海軍上將弗蘭切蒂2023年11月通過參議院審查，成為首位升任海軍最高指揮官的女性，也是首位參謀長聯席會議的女性成員。

赫格塞斯並表示，將撤換美國空軍副參謀長斯萊夫（James C. Slife）上將、及美國陸軍、海軍及空軍軍法處長（Judge Advocate General）。

川普政府同時撤換6名軍事高層將領，引起許多討論。

華盛頓郵報（The Washington Post）報導，川普政府透過人事清洗，將其政治意圖強加在應該超越黨派的國防部。川普團隊認為布朗及弗蘭切蒂兩人把所謂「覺醒」（woke）的多元政策置於軍事的本職工作之上。

紐約時報（The New York Times）等媒體報導，布朗被撤職與他在佛洛伊德案後發表的影片有關。佛洛伊德（George Floyd）2020年5月在明尼蘇達州遭白人警察壓頸致死，引發「黑人的命也是命」的全國性抗議。

布朗當時剛獲提名為空軍參謀長，還未經參議院審議。他以太平洋空軍司令、資深將領的身份發表談話影片，分享作為非裔美國人的成長經歷、在以白人軍官為主的軍隊遭遇的挑戰，並承諾改善軍隊環境、促進包容性和克服種族主義。

布朗曾在訪問中提到，他發布影片是受兒子啟發。當時兒子問他「太平洋空軍會怎麼看佛洛伊德事件」，他理解這是在問自己，因此以「我在想什麼？」為主題，分享他的反思，當時引發軍隊內部關於包容性與種族問題的廣泛討論。

紐時報導，川普的顧問私下指出，布朗的這個影片是他遭撤換的原因。川普認為，布朗無法繼續再擔任參謀首長聯席會議主席。

根據報導，赫格塞斯過去曾質疑，拜登提名布朗為參謀首長聯席會議主席，是因為他的膚色，還是他的能力，「我們永遠不會知道」，但總是會質疑。赫格塞斯也說，布朗在參謀首長聯席會議主席推動多元化，應因此被開除。

赫格塞斯過去也曾批評，弗蘭切蒂擔任海軍作戰部長完全是因為她是女性，因拜登政府推動的「多元、公平及包容」（DEI）政策而獲任命。

華郵報導，布朗行事低調，避免涉入黨派政治，也很少談論多元議題，而是強調能力與機會。他在2021年的空軍招募影片說，飛行員的族裔與性別在頭盔下是看不見的，「你只知道我是美國空軍，正在擊敗你。」

川普任命凱恩也引起質疑。凱恩是3星中將，歷任參謀首長聯席會議主席都是4星。美國「全國公共電台」（NPR）報導，凱恩的資歷不符合法律對參謀首長聯席會議主席的資格要求，即須曾任參謀首長聯席會議副主席、某軍種參謀長或戰鬥指揮部司令；但法律也允許總統在認為對國家有利的情況下，豁免這些要求。

華郵報導，凱恩在2021年晉升為中將，他在政府內最後任職中央情報局（CIA）軍事事務副主任。加入中情局之前，他曾擔任國防部特殊接觸計畫（special-access programs）主任。他也曾在伊拉克巴格達擔任對抗極端組織伊斯蘭國（IS）的副指揮官，空軍服役生涯超過20年，擔任多個職務。

NPR報導指出，凱恩的提名被認為不太尋常。他相對沒知名度，幾位不具名的國防部、國會山莊官員都說，他們甚至要在網路上搜尋，才知道凱恩是誰。

美國企業研究所（AEI）資深研究員謝克（KoriSchake）說，儘管川普有權任命他想要的人選，但他決定任命退役軍官，代表他不信任軍方高層。