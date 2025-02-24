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州法用字擬去性別化 批評者不滿母親一詞遭矮化

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導

美國威斯康辛州民主黨籍州長艾佛斯（Tony Evers）在預算案中建議，將州法某些部分的「母親」一字改為「受精者」、「父子關係」改為「親子關係」。消息曝光引發各方砲轟。

福斯新聞（Fox News）報導，艾佛斯行政團隊的2025-2027財政期間的預算建議書，提議變更多項性別用語，包括將「妻子」或「丈夫」改為「配偶」，把「父親」改為「家長」，並把「母親」改為「生下孩子的那個家長」。

這項預算是州參議會的金融聯合委員會（JointCommitte on Finance）於18日提出。

共和黨州長協會（Republican GovernorsAssociation）發布聲明回應這起用詞變更提議。

協會執行董事克萊格（Sara Craig）在聲明中說，州長艾佛斯「最新的左翼推進」之舉「冒犯了所有母親」。她說：「為人母是我一生最大榮耀，我所知道的每一位母親也都這麼想。如果艾佛斯可以把母親的身分貶低成『受精的人』，那我們社會就完了。」

用字「去性別化」的文化之爭在美國延燒了好幾年，例如「母乳哺育」的英文字該用chestfeeding（胸部哺育）還是breastfeeding（乳房哺育）等；又例如是否該以「生孩子的人」（birthing person）來取代「母親」（mother）。

美國總統川普重返白宮的第一天，就曾正面抨擊過這個議題，並簽下一項標題為「保護婦女免於性別意識形態極端主義之侵害，並在聯邦政府恢復生物學真相」的行政命令。

性別意識 母親 親子關係

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