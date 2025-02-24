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川普大刀砍 美國國際開發總署將裁2000人

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導
美國國際開發署 (USAID) 被解僱的工作人員在下班時攜帶著寫有信息的盒子，在美國華盛頓特區的美國國際開發署辦事處外舉行的送別活動中，受到前美國國際開發署工作人員和支持者的鼓掌。 路透
美國國際開發署 (USAID) 被解僱的工作人員在下班時攜帶著寫有信息的盒子，在美國華盛頓特區的美國國際開發署辦事處外舉行的送別活動中，受到前美國國際開發署工作人員和支持者的鼓掌。 路透

根據路透社所見一份致美國國際開發總署（USAID）員工的通知書，總統川普政府今天表示，已安排全球幾乎所有工作人員休行政假，此外還將削減USAID在美國約2000個職位

根據通知，在美東時間23日午夜前，USAID所有直接僱用人員都將處於休假狀態，只有一些關鍵崗位所需的人員除外。與此同時，署內正「展開裁員計畫」，轄下約2000個位於美國本土的職位將受影響。

白宮沒有立即回覆路透社的置評要求。

億萬富翁馬斯克（Elon Musk）率領的政府效率部（DOGE）帶頭大幅裁撤國際開發總署，這個機構肩負著美國援外最主要的任務，也是美國贏得海外影響力的重要「軟實力」工具。

在多數資金遭凍結前，USAID每年預算約400億美元。清單顯示，目前未受影響的資金不到1億美元。

USAID兩名前高層官員估計，大約4600名美國國際開發總署員工、公務員和外交人員，其中大多數將進入行政休假狀態。

美國國際開發署 (USAID) 前工作人員和支持者在美國國際開發署 (USAID) 辦事處外送行，最近被解僱的美國國際開發署 (USAID) 工作人員下班。 路透
美國國際開發署 (USAID) 前工作人員和支持者在美國國際開發署 (USAID) 辦事處外送行，最近被解僱的美國國際開發署 (USAID) 工作人員下班。 路透
美國國際開發署 (USAID) 前工作人員和支持者為最近被解僱的美國國際開發署工作人員送行，在美國華盛頓特區的美國國際開發署辦公室外，一名婦女舉著謝謝的牌子。 路透
美國國際開發署 (USAID) 前工作人員和支持者為最近被解僱的美國國際開發署工作人員送行，在美國華盛頓特區的美國國際開發署辦公室外，一名婦女舉著謝謝的牌子。 路透

美國 職位 馬斯克

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