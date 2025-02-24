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「白白送人」 川普重申收回巴拿馬運河

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國總統川普廿二日在保守派政治行動大會（CPAC）發表壓軸演說，他表示，「我們（美國）把巴拿馬運河白白送給別人，但我們沒把它送給中國，是送給巴拿馬。我們將收回巴拿馬運河」。

川普共演說約一小時，出場時群眾不斷呼喊「USA（美國）」，其中提到該運河是美國史上最大規模、造價最高昂的開發案之一，期間「數萬名美國工人喪生」，美國前總統卡特「以一美元的價格把它送給巴拿馬」，如今「巴拿馬也展開送出巴拿馬運河的進程」。

川普聲稱，該運河去年賺了五十億美元（約台幣一千六百五十一億元），從金錢及貨幣來看，這是「史上最成功的開發項目」。

據去年十二月過世的卡特在一九七七年和巴拿馬簽的條約，將該運河的控制權與經營權移交巴拿馬。川普此前批評卡特此舉「愚蠢」。中國大陸近年來在巴拿馬及該運河的影響力漸增，在該運河位於大西洋和太平洋的五座港口中，兩座由香港長江和記實業的子公司營運。

川普提及中國與其他許多國家在關稅、貿易及毒品走私上「非常不公平」地對待美國，但是「我們再也不會受到這種待遇」。對於自己和中國國家主席習近平的關係，川普說「我正好喜歡他」，而且「從來沒人像我這樣對待中國，從來沒人讓（美國）人們知道有關中國的事；我非常尊重與熱愛中國人民」。

川普強調，美國「人民賦予我們在華府做出重大變革的巨大授權，我們將履行這項使命，我們將運用這項使命」。

川普 巴拿馬運河 美國

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