立場軟化？川普改口：沒要強推接管加薩

美國總統川普在福斯新聞廿一日訪問說，沒有強行推動美國接管加薩走廊的計畫，自己只會提「建議」。法新社廿二日報導稱，這似乎暗示他對該計畫立場軟化。

川普此前提議永久遷出加薩巴勒斯坦人，由約旦和埃及等中東鄰國接收；美國則將接管加薩，將成為「中東蔚藍海岸」。

但川普在前述訪問表示，約、埃兩國領袖明言其構想違背巴人意願，強迫他們離開家園也有失公允，這兩國領袖已對他的提議說不。川普還說鑒於美國每年提供約、埃巨額援助，因此這兩國拒絕他「讓他有點驚訝」；「另一種做法是和那裡（中東）的人一起（合作），但我不認為這行得通，我喜歡我的計畫」。

總部在倫敦的獨立媒體中東之眼（ＭＥＥ）廿一日報導說，這是川普首次說不會強迫任何國家接收加薩巴人，但川普仍自認其構想很好，但其措詞暗示他樂見美國的阿拉伯盟邦為了因應他而趕忙提出替代方案。約、埃至少暫時不會遭川普切斷美援，並迫使這兩國接收巴人。

約、埃和多個波斯灣國家領袖廿一日也齊聚沙烏地阿拉伯利雅德，致力商討加薩未來的計畫。該非正式峰會由沙國王儲穆罕默德．沙爾曼出面邀請，除了約、埃，還有卡達、阿拉伯聯合大公國、科威特和巴林與會，但會後未發布正式聯合聲明。

半島電視台記者說該峰會一開場就發表由埃及制定的加薩重建計畫，並預想該計畫將是以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯三階段停火計畫中的一環。阿拉伯國家領袖希望以該計畫為基礎進一步擴展，在三月四日於開羅舉行的阿拉伯聯盟峰會推出新提案，以說服美國及國際社會接受。

該峰會前有傳言稱對加薩將由誰統治，以及加薩重建資金來源問題意見分歧，可能使峰會破局，但峰會仍反映出阿拉伯國家就拒絕強遷加薩巴人有罕見共識。