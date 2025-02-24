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馬斯克要聯邦員工交工作表現報告 否則解雇

聯合報／ 編譯盧炯燊、廖振堯、茅毅／綜合報導

川普任命掌管美國政府效率部（DOGE）的科技富豪馬斯克廿二日要求聯邦政府員工報告自己上周的工作表現，不回報就視同辭職，截止期限是美東時間廿四日深夜十一時五十九分。

川普廿二日也在自創社群媒體真實社群寫道，「伊隆（馬斯克名字）做得很好，但我希望看到他更積極；DOGE應更大膽地試著縮減、重組聯邦的人力。記住，我們得拯救一個國家。最終是要讓我國變得空前強大，讓我們再次偉大！」

川普發文後不久，馬斯克就在旗下社媒Ｘ回文寫道會按川普指示，聯邦政府員工很快會收到一封電郵，必須說明他們上周完成什麼工作，不回信就視為辭職」。馬斯克此一回文發出七小時後，聯邦員工就在美東時間廿二日下午約四時半陸續收到該電郵。

該電郵以美國人事管理局（OPM）名義寄出，要求列出上周完成的五件工作重點，但沒提到不回覆就將「被請辭」的警語。

OPM發言人皮諾弗隨後聲明，要求聯邦員工在每周一工作日結束前，提交上周工作的摘要，並抄送給自己的主管，各聯邦機構接下來會決定下一步行動。

此舉為二百卅萬名聯邦員工帶來法律等相關問題。正在偏遠或難以到達處值勤的五角大廈員工恐無法及時讀取該電郵；也有聯邦員工因休假中而無法登入政府電腦收電郵，恐因未及時填報而被視為辭職。

美國明尼蘇達大學法學教授貝德納認為，若政府將沒回覆該電郵的員工視為辭職，就「明顯違法」。DOGE發言人則未立即置評。聯邦員工工會「美國政府雇員聯合會」則聲明，工會將挑戰一切非法解僱行為。尚不清楚馬斯克前述的新政策是援引什麼法源。

美國 馬斯克

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