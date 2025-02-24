上任滿月 執行108項行動

美國總統川普第二個任期已屆滿一個月，共執行108項行政行動，包括簽署73項行政命令、23項文告、12項備忘錄，比近年任何一位美國總統就職後100天內所簽署的命令還多。他並對貿易夥伴實施諸多新關稅，並威脅將推出更多關稅措施，迅速改變世界秩序。

川普先後宣布對中國大陸輸美產品全面加徵10%關稅，並準備3月4日起對墨西哥及加拿大進口產品課徵25%關稅，還將從3月12日起對所有進口鋼鋁產品課徵25%關稅，且未設豁免程序。

最受爭議的是他計劃實施對等關稅，不僅針對貿易，還涉及外國對美國企業課徵的加值稅及其他貿易壁壘，相關部門將於4月1日提出關稅計畫。川普也計劃對汽車、半導體及藥品課徵25%關稅，最快4月2日宣布細節。

川普這些關稅措施究竟是為了取得談判籌碼、還是要增加政府收入，目前還不清楚，但他已表示兩者都是他的目的。