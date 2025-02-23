快訊

川普施壓救英特爾…台積電會接手嗎？魏哲家發言透端倪

總統官邸烤肉趴 林岱樺、邱議瑩曬聚餐照「互不入鏡」

台中清晨傳10多聲槍響！社區大樓外散落彈殼 警鎖定1男住戶追查

重掌白宮1個月！川普現身保守派集會：被拜登碰過的事都變一團糟

中央社／ 馬里蘭州國家港灣22日綜合外電報導
美國總統川普今天以勝利者之姿登上1場保守派大型集會的講台，慶祝自己重掌白宮滿1個月。美聯社
美國總統川普今天以勝利者之姿登上1場保守派大型集會的講台，慶祝自己重掌白宮滿1個月。美聯社

美國總統川普今天以勝利者之姿登上1場保守派大型集會的講台，慶祝自己重掌白宮滿1個月。在這段期間，聯邦官僚體系被大裁員，美國還與盟邦發生爭執。

路透社報導，川普（Donald Trump）在華府郊外的馬里蘭州國家港灣（National Harbor），對「保守派政治行動會議」（CPAC）的熱情聽眾發表演說，現場宛如造勢活動。

川普自誇1月20日上任以來的成就，並批評前總統拜登（Joe Biden）等政壇對手，說「被他（拜登）碰過的每件事都變得一團糟」，現場群眾為此起立鼓掌。

川普就任第1個月引發多項爭議，他讓億萬富豪馬斯克（Elon Musk）負責削減聯邦官僚規模，在諸多聯邦機關實施裁員，華府為之震動。

川普今天表示：「伊隆（馬斯克）做得很好。我們都愛伊隆，不是嗎？」

川普今天還說，針對美國分享烏克蘭礦產收益方面，美國就快與烏克蘭達成協議。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）則告訴記者，國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz）這週末將不分晝夜地處理1份結束俄烏戰爭的協議。

根據民調主辦人麥勞夫林（Jim McLaughlin）在講台上公布的針對CPAC與會者所做非正式調查，川普支持率高達99%。

麥勞夫林並表示，61%受訪者回答副總統范斯（JD Vance）應獲共和黨提名角逐2028大選，但沒提到川普再度參選。川普曾暗示自己2028年希望角逐第3任期，但這麼做需要修憲。

俄烏戰爭 川普 拜登 烏克蘭 白宮 美國 華府 馬斯克

延伸閱讀

英、法領袖分別與川普會晤 盼歐洲參與俄烏停戰談判

歐美關係搖搖欲墜？川普扭轉對烏政策與俄破冰 研究員：與歐脫鉤還作主擾亂

人事案剛通過…巴特爾不只任FBI新局長？傳川普下令兼掌菸酒槍炮管理局

林佳龍回應川普2.0 重申賴總統「非紅供應鏈」主張

相關新聞

台僑追思二二八籲勿忘歷史 朗讀童書傳承下一代

洛杉磯數十名台灣僑胞今天參與二二八追思會，召集人李賢群強調「歷史不能遺忘，國家才有未來」；活動開闢兒童專區，朗讀關於二二...

重掌白宮1個月！川普現身保守派集會：被拜登碰過的事都變一團糟

美國總統川普今天以勝利者之姿登上1場保守派大型集會的講台，慶祝自己重掌白宮滿1個月。在這段期間，聯邦官僚體系被大裁員，美...

人事案剛通過…巴特爾不只任FBI新局長？傳川普下令兼掌菸酒槍炮管理局

美國聯邦調查局（FBI）新局長巴特爾人事案通過不久後，路透社今天引述消息人士的說法報導，總統川普將任命巴特爾兼任美國菸酒...

紐約堵車費是否停徵 霍楚白宮晤川普深度交流

在川普(Donald Trump)總統試圖叫停紐約市曼哈頓堵車費計畫之際，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)21日...

川普促馬斯克「更積極」削減聯邦支出 估共和黨在期中選舉繼續獲勝

儘管裁員和大幅削減聯邦政府開支引發強烈抗議，川普總統22日仍敦促領導政府效率部(DOGE)的億萬富豪馬斯克(Elon M...

川普政府解凍53億援外經費 含8.7億對台軍援

川普總統上台後下令凍結援外資金90天，以重新評估援外計畫。路透21日檢視的豁免清單，川普政府釋出1月凍結的53億美元外交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。