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人事案剛通過…巴特爾不只任FBI新局長？傳川普下令兼掌菸酒槍炮管理局

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導
美國聯邦調查局（FBI）新局長巴特爾人事案通過不久後，路透社今天引述消息人士的說法報導，總統川普將任命巴特爾兼任美國菸酒槍炮及爆裂物管理局（ATF）代理局長。路透
美國聯邦調查局（FBI）新局長巴特爾人事案通過不久後，路透社今天引述消息人士的說法報導，總統川普將任命巴特爾兼任美國菸酒槍炮及爆裂物管理局（ATF）代理局長。路透

美國聯邦調查局（FBI）新局長巴特爾人事案通過不久後，路透社今天引述消息人士的說法報導，總統川普將任命巴特爾兼任美國菸酒槍炮及爆裂物管理局（ATF）代理局長。

路透社報導，川普（Donald Trump）的忠實支持者巴特爾（Kash Patel）除了執掌FBI，還將領導隸屬美國司法部的ATF，該部門負責執行美國的槍枝相關法令。

美國聯邦參議院民主黨陣營與共和黨2位溫和派參議員日前反對巴特爾出任FBI局長，聲稱他曾呼籲報復批評川普的人士，並不適合領導FBI，但仍難擋共和黨陣營的廣泛支持，最終參議院以51票對49票通過人事案。

巴特爾因捍衛擁槍權而獲得美國持槍者協會（Gun Owners of America）支持，他掌管ATF後預計會進行全面改革，把焦點轉移到槍械管制以外。

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）已下令ATF，將監管焦點從菸酒槍械管制轉向協助司法部打擊非法移民

巴特爾若出任ATF代理局長，將是川普政府少數幾位身兼兩職的官員之一。

其他身兼兩職的官員包含美國國務卿盧比歐（Marco Rubio），他目前也是美國國際開發總署（USAID）代理署長。

回鍋掌管白宮管理及預算局（OMB）的伏特（Russell Vought），現正擔任消費者金融保護局（CFPB）代理局長。

FBI 川普 槍枝 移民 美國

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