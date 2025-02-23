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台僑追思二二八籲勿忘歷史 朗讀童書傳承下一代

中央社／ 洛杉磯22日專電
洛杉磯數十名台灣僑胞22日在洛杉磯台灣會館出席二二八追思會，氣氛肅穆。圖／中央社
洛杉磯數十名台灣僑胞22日在洛杉磯台灣會館出席二二八追思會，氣氛肅穆。圖／中央社

洛杉磯數十名台灣僑胞今天參與二二八追思會，召集人李賢群強調「歷史不能遺忘，國家才有未來」；活動開闢兒童專區，朗讀關於二二八事件的童書繪本。

大洛杉磯台灣會館今天舉行二二八事件追思活動，數十名出席台僑身穿深色服裝、氣氛肅穆；合唱團演唱歌曲「台灣」、「台灣百合」之後，眾人手持燭火，一一上前擺放在台灣地圖上，為78年前發生在全台灣暴行表達哀思。

駐洛杉磯辦事處長紀欽耀出席致詞，二二八國家紀念館館長藍士博以視訊致詞，國史館館長陳儀深以「不義遺址」為主題，用視訊發表演講。

活動召集人李賢群表示，台僑身在海外，每年仍舉辦二二八追思會，最主要的動力是認知到歷史的重要，「大家似乎漸漸遺忘二二八，這是國家的危機，我們要瞭解過去的歷史，才能夠走向未來」。

大禮堂的追思會之外，會場另闢孩童專區，由青少女年紀的大姐姐，帶領進10名台美人下一代，藉由兒童繪本「228小水牛」及多本轉型正義委員會推薦的兒童故事書，把台灣人的歷史傳承下一代。

洛杉磯台灣僑胞舉行二二八追思會，開闢兒童專區，透過兒童繪本「228小水牛」把歷史傳承給下一代。圖／中央社
洛杉磯台灣僑胞舉行二二八追思會，開闢兒童專區，透過兒童繪本「228小水牛」把歷史傳承給下一代。圖／中央社

二二八事件 洛杉磯

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