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想讓妳再懷孕！馬斯克鹹濕私訊遭公開 網紅生子提告驗DNA

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國網紅聖克萊爾自爆生下億萬富豪馬斯克的第13個孩子。圖／取自@ProudPatriot247在X的照片
美國網紅聖克萊爾自爆生下億萬富豪馬斯克的第13個孩子。圖／取自@ProudPatriot247在X的照片

美國保守派網紅聖克萊爾（Ashley St. Clair）自爆生下億萬富豪馬斯克的第13個孩子，並且已經向紐約法院提起親子鑑定訴訟，要求完全監護權。隨著訴訟文件公開，聖克萊爾出示的多項證據也曝光，其中可見馬斯克稱「要讓妳再次懷孕」的鹹濕私訊。

紐約郵報報導，現年26歲的聖克萊爾21日向紐約最高法院提交請願書，要求法官下令馬斯克接受基因檢測，確認對方正是孩子父親，同時爭取兒子的單獨法律監護權。

聖克萊爾宣稱與馬斯克在2023年5月交往，2024年1月發生關係並懷孕。

根據報導，聖克萊爾向法庭提交的證據顯示，她曾與馬斯克分享自己與剛出生兒子的照片，並收到馬斯克的回覆：「一切還好嗎？」聖克萊爾回應：「他很好。」馬斯克則表示：「期待這個周末見到妳和他。」

報導提到，儘管如此，馬斯克自孩子於2024年9月出生迄今只出現過3次，也從未主動要求與孩子見面。聖克萊爾強調馬斯克從頭到尾沒有參與照顧與撫養，「自孩子出生以來，所有重要決定都靠我一個人」。

此外，聖克萊爾還曾傳送一張自己的照片給馬斯克，馬斯克回覆帶有調情意味的簡訊說：「我想讓妳再次懷孕。」

在隨後的一條簡訊，聖克萊爾表達希望與馬斯克見面溝通，但馬斯克卻冷回「嗯，好」；聖克萊爾再回動圖（gif）後，馬斯克嘲諷：「我確實還有很多孩子要生」。

根據紐約郵報，馬斯克方面至今尚未作出任何回應。

美國網紅聖克萊爾表達希望與馬斯克見面溝通，但收到馬斯克冷回覆。圖／取自@PakistaniIndex在X的照片
美國網紅聖克萊爾表達希望與馬斯克見面溝通，但收到馬斯克冷回覆。圖／取自@PakistaniIndex在X的照片
美國網紅聖克萊爾曾與馬斯克分享自己與剛出生兒子的照片，並收到馬斯克的回覆。圖／取自@PakistaniIndex在X的照片
美國網紅聖克萊爾曾與馬斯克分享自己與剛出生兒子的照片，並收到馬斯克的回覆。圖／取自@PakistaniIndex在X的照片

懷孕 紐約 網紅 證據 馬斯克

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