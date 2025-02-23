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馬斯克對聯邦雇員下通牒 回報工作表現否則再見

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導
馬斯克。（美聯社）
馬斯克。（美聯社）

美國總統川普下令「更大膽」刪減政府支出之後短短幾小時，顧問兼億萬富豪馬斯克（Elon Musk）今天揚言，任何未能回報自己前一周工作表現的聯邦職員，都將遭到解聘。

路透社和法新社報導，川普先是在自家平台真實社群（Truth Social）發文，說政府效率部（DOGE）應該更大膽地嘗試去縮減、重組聯邦勞動力。這位共和黨籍總統進一步說：「記著，我們有國家要救。」

數小時之後，率領政府效率部的馬斯克便在X平台發文，說：「所有聯邦雇員不久後都將收到電郵，要求他們回報上個星期的工作表現。」他還說：「不回報者，等同辭職。」

截至今天晚間，這封電郵寄發對象包括證券管理委員會（SEC）、國家海洋暨大氣總署（NOAA）、美國疾病管制暨預防中心（CDC）等機構的職員，電郵主旨寫著：「您上周做了什麼？」

根據路透社和法新社看到的電郵副本，這封電郵要求職員「約略列出5項您上周所完成的工作事項」。

電郵並要求人資設下美東時間24日晚間11時59分為回報期限。

目前還不清楚馬斯克有哪些法律基礎來解聘未回覆電郵的聯邦層級雇員。

根據熟悉內情的消息人士說法，消費者金融保護局（CFPB）工作人員今天也收到了這封電郵。然而，這個單位絕大多數職員月初時已接獲命令，要求他們停止手邊任務，馬斯克最新舉措無疑讓他們陷入兩難。

政府效率部發言人尚未立即回覆置評要求。

聯邦職員所屬工會「美國政府雇員聯合會」（AFGE）發布聲明指出，工會將挑戰所有「非法解聘行為」。

美國 辭職 馬斯克

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