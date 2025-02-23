【專家之眼】川普的軍經戰略 管制中國投資與全球布防

川普總統於本周末前簽署「美國優先投資政策」（America First Investment Policy）備忘錄，具體指控中國和其他外國對手有系統地透過企業投資，以便能獲取尖端科技、智財內容，以及增添渠等的戰略籌碼。「外國對手」，包含了中國大陸及港澳、古巴、伊朗、北韓、俄羅斯，以及委內瑞拉。

如今由川普總統所勵行的軍經與外交戰略，既要能取得不戰而屈人之兵的絕對優勢，以遏阻戰爭的擴大；同時，更要藉由雙邊談判的強力壓迫，方能以不對稱的經濟體量充分獲取主導，從利益分配到生產供應鏈的宰制。

一方面，這是省思自百年來的強權消長與美國發展，意圖擴大經濟生產與軍事實力，尤其是海外關鍵據點的經營，從北極海到兩洋之間的通道；除了取得突破的巴拿馬運河之外，新近主張是美國還必須控制蘇伊士運河，以確保印太戰略的完整。

如此一來，就連淨空加薩走廊的難民，也取得國際政治的裁斷基礎，足以規避因而侵犯到巴勒斯坦人的傳統領域，與違犯基本人權的全球譴責。

再一方面，基於美、蘇核武競賽的歷史解讀，川普一舉推翻了由拜登總統所建構、擴大的核導彈布防；他改口要促成核武裁減，以阻止核武國家再次發生軍備競賽。川普總統的限核談判國家，名單則在美、蘇兩強之外，還要包括伊朗、中國大陸與北韓。

回顧冷戰結束之際，藉由世貿組織的入會談判與其後才爆發的網路商務，讓美國在領導多邊機制走向的話語權、軍事科技轉民用的尖端投資，卻因著一次次的金融危機與漫無止境的海外作戰，從第一次伊拉克戰爭到九一一事件之後於中東各國的戰役，猛然間竟讓國債負擔與美國的民生製造，逐漸落到中段班國家的水準。

因此之故，川普就任迄今的言詞暗示，像在三個月內就要與習主席見面，以及親赴海外參與盛會的幾場演講；以至於有如今不顧歐盟國家的選舉需要與社會感受，迅速結束俄烏戰爭的震撼彈。表面看似的毫無章法，實則在聲東擊西、誘敵深入，以便能兜攏美國輿情跟盟邦的定然追隨。

畢竟，如同散兵游勇一般，歐洲跟美洲國家的新世代領導，其實了無歷史反省與團結對外的可能。反觀，川普既有積累自過去十年來的總教訓，與幾任美國總統的戰略勾勒；與美國民意的關切，無論從阿富汗倉皇撤軍的恥辱，或在烏克蘭戰爭耗費過多卻了無實質利益，遑論如何終戰的恐慌。

此番捲土重來的川普，其實一路在打順手牌，可算是順天應人了！