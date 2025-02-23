川普促馬斯克更積極削減聯邦支出 強調救國要務

美國總統川普今天表示，希望億萬富豪顧問馬斯克「更積極」推動削減聯邦政府支出的改革計畫。馬斯克隨後宣布所有聯邦員工必須提交一週工作內容說明，否則視為辭職。

法新社報導，川普（Donald Trump）在他的社群媒體「真實社群」（Truth Social）寫道：「伊隆（馬斯克）做得很好，但我希望看到他更積極。記住，我們得拯救一個國家。」

川普再度入主白宮後創設的政府效率部（Department of Government Efficiency, DOGE）尋求大幅減少政府開支，包括透過裁員數千人。而世界首富馬斯克（Elon Musk）被公認是這個部門的實際領導人。

川普發文後不久，馬斯克隨即宣布，所有聯邦政府員工都得提出關於自己一週工作內容的說明，否則將被開除。

馬斯克在社群媒體X平台發文說，按照川普指示，「所有聯邦政府員工不久將收到一封電子郵件，要求了解他們上週完成了什麼工作。不回覆將被視為辭職。」

馬斯克的X貼文並未詳述這份工作說明必須包含什麼內容，也沒有提到呈交期限。