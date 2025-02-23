川普簽備忘錄 美戰略產業限制中資

美國總統川普廿一日簽國安備忘錄，下令美國外來投資審查委員會（ＣＦＩＵＳ）限制中國大陸投資美國的戰略產業。白宮表示，備忘錄旨在鼓勵外國投資，同時顧及保護美國國安利益，以免遭外國敵對勢力威脅。

白宮並強調，川普正履行（競選）承諾，以防外國對手占美國便宜。

「外國對手」含中港澳

該備忘錄名為「美國優先投資政策」，指控中國和其他外國對手，引導、增進對美國公司及資產的投資，以攫取美國先進科技、智財，並為其本國增添戰略產業的籌碼。

該備忘錄界定的「外國對手」，包括含香港及澳門在內的中國、古巴、伊朗、北韓、俄羅斯與委內瑞拉。其載明美國將基於客觀標準，建立快速通關程序，好讓美國盟友與合作夥伴更易於赴美投資，並限制中國相關人士投資美國的戰略產業領域。

快速通關加安全條款

該備忘錄表示，快速通關程序將在適當安全條款下開放更多外國投資，包含要求特定外國投資者避免與美國的外國對手合作。

該備忘錄指出，「中國正剝削我們的資金、設計和智慧創造力，用以資助並增進其軍隊、情報與安全行動，已直接危害美國安全」。美國將建立新規範，以遏止中國等敵對勢力剝削美國資金、技術與知識，以確保唯有符合美國利益的投資才能進入。

半導體赴中投資設限

白宮官員說，川普政府將考慮對美國前往中國投資敏感技術祭出新限制或擴大限制，例如半導體、人工智慧（ＡＩ）、量子運算、農業、能源、原物料、醫療保健、關鍵基礎設施、生物和航太科技等領域。

這項針對外來投資的最新措施，可能擴大拜登政府前年發布的一項行政命令，開始禁止美國對中國某些敏感技術的投資。

路透報導說，川普第二任上台後對所有中國輸美商品加徵關稅，接下來又採取多項針對性措施，勢必加劇美中經濟關係緊張。

美國內中國投資大減

ＣＦＩＵＳ隸屬美國財政部，負責審查在美國的外來投資是否涉及國安風險和影響，白宮官員此前還指控該委員會辦公室屢屢遭中國駭客入侵。近幾年來，美國國內的中國投資已大幅減少，據獨立研究機構榮鼎集團統計，在美國的中國投資二○一六年還有四百六十億美元，至二○二二年只剩五十億美元。

美國官員提到，約四千三百萬英畝（約一千七百四十萬公頃）的美國農地是由外國實體或個人持有，面積約占美國土地近百分之二。中國在全美廿七州共持有卅五萬英畝（約十四點二萬公頃）農地。近年來美國農業團體及國會議員開始擔憂投資者以及外國在美國購地使美國農地價格節節攀升，並威脅美國國安。