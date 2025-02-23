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魯比歐：美不會放棄參與太平洋事務

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美國國務卿魯比歐廿一日受訪時強調美國是太平洋國家，美中既是競爭者、又是對手關係。（路透）
美國國務卿魯比歐廿一日受訪時強調美國是太平洋國家，美中既是競爭者、又是對手關係。（路透）

美國國務卿魯比歐廿一日接受社群媒體Ｘ播出的專訪時說，美國是太平洋國家，將繼續保持在該地區的存在，這是美國的一條紅線；美國不會放棄作為太平洋大國對地區事務的參與。

魯比歐在Ｘ接受記者赫瑞吉訪問時表示，中國大陸與俄羅斯都是全球大國，但當世第二大經濟體中國的軍力正快速成長；「我們（美國）必須與中國保持關係，儘管雙方的看法並非總是一致」。

魯比歐提到，「在某些方面，我們（美中）是競爭者，在某些方面，我們是直接的對手」；但雙方須繼續溝通，否則缺乏溝通將引發衝突。

魯比歐認為，自拜登政府以來，美中溝通其實比美俄的好，這種溝通在外交政策上已有一定的成熟度，無論從哪個角度來看。不過，魯比歐強調，中國在關鍵的稀土礦產和在供應鏈的關鍵組成部分等許多方面，均在全球占據主導地位。他並指控北京透過經濟脅迫將印太許多國家變成其「附屬國」，美國絕不會坐視。

魯比歐也提到中國在美中經貿關係的不平等問題，多年來中國企業幾乎可以在美國經濟「為所欲為」；「我們允許他們在美國做任何他們想做的事情。但實際上美國企業卻在中國什麼都做不成」。

魯比歐說，中國准許美企在中國做什麼，美國就准許中企在美國做什麼。中國對美國徵多少關稅，美國就該對中國徵多少關稅。這就是美國總統川普要做的事，就是對等與公平。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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