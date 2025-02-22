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歐盟估川普鋼鋁關稅將對價值280億歐元出口造成衝擊

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
川普的鋼鋁關稅將波及歐盟價值280億歐元的出口。路透
川普的鋼鋁關稅將波及歐盟價值280億歐元的出口。路透

歐盟估計川普第一波的鋼鋁關稅，將對歐盟多達280億歐元（293億美元）的出口造成打擊，這是川普貿易戰的一次大規模升級。

彭博引述知情人士報導，將被課關稅的商品數量（歐盟認為將包含衍生產品），會是上次川普對歐盟金屬領域課稅的四倍左右。

歐盟貿易執委塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）在過去的一周訪問華府，與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、準貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）以及白宮國家經濟委員會（NEC）主任哈塞特（Kevin Hassett）會面。知情人士說，塞夫柯維奇向歐盟各國大使表示會面氣氛良好，但協商尚未有進展，並提醒狀況隨時都會變化，任何關稅的實施細節仍可能不同。

知情人士透露，塞夫柯維奇表示他利用會面作為最初的接觸，並試著駁斥美方所提出包含歐盟的增值稅對美不公平等論點。

為了避免與美方爆發貿易衝突，塞夫柯維奇向美方提出降低工業商品的關稅，包括川普長期要求減低關稅的汽車。

川普 情人 歐盟

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