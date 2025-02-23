川普開除參聯會主席布朗

美國總統川普廿一日突然開除非裔的參謀首長聯席會議（ＪＣＳ）主席布朗，將提名退役空軍中將凱恩接任。美媒報導，這反映川普堅信美軍領導層過度陷入多元議題。防長赫塞斯也曾質疑布朗是否是因其膚色獲得該職。

川普在自家社群媒體「真實社群」發文說，感謝布朗為美國服務逾四十年，包括擔任ＪＣＳ主席，他是（美軍）傑出領導者。對接替人選凱恩，川普稱讚他是嫻熟飛官、國安專家及成功企業家，也是具備卓著跨軍種與特戰經驗的專業作戰人員。該發文未說明為何開除布朗。

布朗為退役空軍四星上將和戰機飛官，二○二三年十月成為美軍第二位非裔ＪＣＳ主席。凱恩資歷則包括Ｆ-１６戰機飛官，曾在伊拉克擔任作戰職務，六年前在伊拉克與川普見面後受到川普青睞。ＪＣＳ主席一般任期四年，傳統上不隨政權交接異動。

美聯社報導，凱恩未曾從事法律明列為擔任ＪＣＳ主席先決條件的重要任務，包括曾任ＪＣＳ副主席、作戰司令或軍種首長，惟該要求可在總統視為對國家利益有必要時免除。路透報導，凱恩將被升為四星將領，須在聯邦參議院認證程序歷經潛在苦戰。

赫塞斯就任前就說過布朗專注在美軍多元公平包容計畫，應予撤換。去年十一月，赫塞斯在一個播客節目直言將開除布朗，並曾在著作質疑布朗能擔任主席「是因為他的膚色嗎？或他的技能？我們永遠不會知道，但總是懷疑」。

紐約時報報導，布朗遭拔反映川普認定美軍已罔顧其作為保家衛國的作戰部隊角色，且與美國優先運動脫節。美聯社則指，這是赫塞斯主導撤換支持平等包容的美軍領袖行動一環；布朗曾公開支持「黑人命也是命」運動，讓他成為川普政府對抗美軍「覺醒主義」目標。