川普簽備忘錄 限制陸戰略投資

美國總統川普21日簽署國安備忘錄，指示美國外國投資委員會（CFIUS）限制中國大陸在戰略領域的投資，成為華府劍指北京最新舉措。

彭博資訊報導，根據這份備忘錄，川普承諾動用「所有必要的法律工具」，禁止大陸相關實體投資美國的科技、關鍵基礎設施、醫療照護、農業、能源、原物料等產業。此舉顯示華府正強化CFIUS的作用，阻礙北京的投資。

對此，大陸商務部回應稱，美方做法泛化國家安全概念，具有歧視性，是典型非市場做法，嚴重影響兩國企業正常經貿合作。有關措施一旦落地，會進一步扭曲兩國投資往來，對美自身也沒有好處。中方敦促美方遵守國際投資貿易規則，尊重市場經濟規律，停止將經貿問題政治化、武器化。

商務部並指美方此舉除將嚴重打擊中國企業對美投資信心，很多美國商協會和企業已經提出，美對陸投資限制將導致美國企業將中國市場讓給其他競爭對手。中方將密切關注，並採取必要手段捍衛自身合法權益。

川普在備忘錄中寫道，大陸「禁止美國企業掌管其基礎建設，因此美國也不該讓大陸接管美國基礎設施。」「與大陸相關投資人，正鎖定美國在科技、糧食供應、農地、礦物、天然資源、港口與船運碼頭等領域的珍寶。」