快訊

外籍人士交通事故死傷恐創新高 機車傷亡占5成

川普簽備忘錄 限制陸戰略投資

經濟日報／ 編譯陳律安、記者葉文義／綜合報導

美國總統川普21日簽署國安備忘錄，指示美國外國投資委員會（CFIUS）限制中國大陸在戰略領域的投資，成為華府劍指北京最新舉措。

彭博資訊報導，根據這份備忘錄，川普承諾動用「所有必要的法律工具」，禁止大陸相關實體投資美國的科技、關鍵基礎設施、醫療照護、農業、能源、原物料等產業。此舉顯示華府正強化CFIUS的作用，阻礙北京的投資。

對此，大陸商務部回應稱，美方做法泛化國家安全概念，具有歧視性，是典型非市場做法，嚴重影響兩國企業正常經貿合作。有關措施一旦落地，會進一步扭曲兩國投資往來，對美自身也沒有好處。中方敦促美方遵守國際投資貿易規則，尊重市場經濟規律，停止將經貿問題政治化、武器化。

商務部並指美方此舉除將嚴重打擊中國企業對美投資信心，很多美國商協會和企業已經提出，美對陸投資限制將導致美國企業將中國市場讓給其他競爭對手。中方將密切關注，並採取必要手段捍衛自身合法權益。

川普在備忘錄中寫道，大陸「禁止美國企業掌管其基礎建設，因此美國也不該讓大陸接管美國基礎設施。」「與大陸相關投資人，正鎖定美國在科技、糧食供應、農地、礦物、天然資源、港口與船運碼頭等領域的珍寶。」

美國

延伸閱讀

不甩川普 德國地名常設委員會4原因堅持續用「墨西哥灣」

軍界大清洗？川普剛撤換美軍參聯會主席 防長再開除5高層將領

川普命令重啟貿易調查 以關稅報復數位服務稅

美烏關係9天急降…澤倫斯基這5件事激怒川普 讓美國想撤回軍援

相關新聞

川普簽備忘錄 美戰略產業限制中資

美國總統川普廿一日簽國安備忘錄，下令美國外來投資審查委員會（ＣＦＩＵＳ）限制中國大陸投資美國的戰略產業。白宮表示，備忘錄...

美解凍部分援外資金 包括台灣8.7億軍援

據路透廿一日檢視的豁免清單，川普政府釋出一月凍結的五十三億美元（約台幣一千七百卅七億元）外交援助，主要用於安全和反毒計畫...

美國會跨黨派決議 「美不承認中國對台灣主權的主張」

美國國會兩院跨黨派議員廿一日提出決議，批評中國大陸將一九七一年聯大第二七五八號決議武器化，混淆美國對台政策。參與連署決議...

川普開除參聯會主席布朗

美國總統川普廿一日突然開除非裔的參謀首長聯席會議（ＪＣＳ）主席布朗，將提名退役空軍中將凱恩接任。美媒報導，這反映川普堅信...

川普簽備忘錄 限制陸戰略投資

美國總統川普21日簽署國安備忘錄，指示美國外國投資委員會（CFIUS）限制中國大陸在戰略領域的投資，成為華府劍指北京最新...

不甩川普 德國地名常設委員會4原因堅持續用「墨西哥灣」

德國地名常設委員會（StAGN）則表示將繼續使用「墨西哥灣」這一名稱，指代位於中美洲、古巴和美國南部海岸之間的海域。班...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。