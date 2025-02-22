不甩川普 德國地名常設委員會4原因堅持續用「墨西哥灣」

（德國之聲中文網）德國地名常設委員會（StAGN）則表示將繼續使用「墨西哥灣」這一名稱，指代位於中美洲、古巴和美國南部海岸之間的海域。班貝格大學歷史地理學專家、德國地名常設委員會主席迪克斯（Andreas Dix）向德國周日版《世界報》表示，該委員會建議繼續使用「墨西哥灣」一名，並強調這一建議是面向公眾的。不過，該委員會的建議並不具有法律約束力。

美國總統川普上個月上任後簽署行政令將「墨西哥灣（Gulf of Mexico）」更名為「美國灣（Gulf of America）」。谷歌地圖不久後也宣布在系統內進行相應更改：美國境內用戶將看到新名稱，墨西哥境內則保留「墨西哥灣」的名稱，而其他國家的用戶則會看到兩種名字——墨西哥灣（美國灣）。

德國地名常設委員會承認，「美國灣」這一名稱也能夠反映該海域的位置，因為它連接了美洲大陸的三個部分。然而，該委員會在一份發表在德國聯邦制圖和大地測量局（BKG）網站上的公開聲明中表示，「美國灣」是一個人為創造的、出於政治動機的名稱，目前既不符合國際通用標準，也不具備實際功能。該委員會更重視「墨西哥灣」一名的全球知名度和普遍使用情況。

川普更改地名的命令直接影響美國聯邦政府的用詞習慣，但在美國以外並無約束力。

川普行政命令給墨西哥灣更名 有多大效力？

美聯社因拒絕將「墨西哥灣」稱為「美國灣」而被禁止參加美國總統的重要活動，為此，該通訊社本周五（2月21日）對川普政府提起了訴訟。美聯社表示，其編輯方針建議記者和依賴其報導的新聞機構繼續使用該海域的歷史名稱「墨西哥灣」，但同時也要提及川普下令更名的信息。在周五提交的訴訟中，美聯社認為白宮的這一報復行為威脅到了新聞自由。

另據法新社報導，美國總統有權重新命名該國境內的地點——川普也這麼做了。「然而，墨西哥灣是一片與幾個國家接壤的水域，包括公海，」 深海生態學家泰勒（Andrew Thaler）向該通訊社如是表示。 他同時強調：「美國總統重新命名國際地質和海洋特徵確實沒有先例。任何重新命名整個墨西哥灣的企圖都完全是象徵性的。」

本月早些時候，當被問及中方是否會改變對這一地方的稱謂時，中國外交部發言人郭嘉昆沒有直接回答，僅表示：「已注意到有關報導，也注意到有關國家的反應。在國際關係當中，反對霸權、霸道、霸凌是中方的一貫立場。」

（路透社、法新社）

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